La Stampa | Tra Icardi e la Juve esiste un patto di ferro

La Stampa : Ancelotti trattiene Verdi. Può partire solo se arriva Icardi o Llorente : Il Napoli gela il Torino e trattiene Verdi. Come scrive La Stampa, è stato lo stesso tecnico ieri a comunicare al giocatore la volontà di tenerlo in squadra, una volontà che appare così diversa da quanto detto in precedenza da Ancelotti quando aveva consigliato a Verdi di andarsene se voleva giocare con continuità. Probabilmente, il Napoli pensava di poter contare a questo punto della preparazione su più forze fresche, secondo una chiave di ...

Kyrgios - la follia di Cincinnati costa cara! L’Australia gli volta le spalle - la Stampa è durissima : “non fatelo partecipare agli US Open” : La brutta figura di Nick Kyrgios nell’ATP di Cincinnati ha fatto infuriare la stampa australia: i media aussie spingono affinchè il tennista venga punito e gli venga impedito di partecipare agli US Open Questa volta Nick Kyrgios ha superato il limite, anche per i suoi connazionali. La scenata dell’ATP di Cincinnati, nella quale ha insultato l’arbitro a più riprese, sputandolo e spaccando due racchette, comportamento che gli è ...

Trapianti : a paziente “in regalo” il suo vecchio cuore Stampato in 3D : Potrebbe sembrare un ‘regalo‘ macabro, donare a chi ha subito un trapianto il proprio organo ‘malato’ stampato in 3D, ma è una dei messaggi più forte per la prevenzione. E’ quello che ha fatto il Baylor University Medical Center per un paziente texano di 68 anni che ha ricevuto un cuore nuovo dopo una vita passata con un pacemaker. Il programma del Bayor – scrive il sito specializzato americano ...

La rassegna Stampa di mercoledì 7 agosto – Tottenham su Dybala - Dzeko rompe - le altre trattative [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 7 agosto, troviamo tantissimo calciomercato. Sulla Gazzetta dello Sport è la Juventus la protagonista. La rosea titola “Zampata Juve” con il duello tra i bianconeri e l’Inter per Lukaku e l’offerta del Tottenham per Dybala. Spazio anche all’Inter con “Fuori Perisic, dentro Dzeko” e al Milan con Suso e Donnarumma ...

Rassegna Stampa di domenica 4 agosto - le prime pagine di calcio : mercato Juve tra Dybala - Lukaku e Danilo [FOTO] : Rassegna stampa di domenica 4 agosto – In primo piano il calciomercato della Juventus, con la questione sempre aperta dello scambio Dybala-Lukaku e l’avvicinamento a Danilo. “Lukaku ultimo round” scrive la Gazzetta dello Sport. “Juve e Inter al duello finale, blitz di Paratici, Marotta rilancia?“. “L’assist di Danilo: ‘Per la Juve mi taglio l’ingaggio’” è lo spazio ...

Editoria : AssoStampa Sicilia - 'editore Gds valuti altre strade' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "La scelta dell'editore del Giornale di Sicilia di chiudere, dal prossimo 5 agosto, le edizioni locali della Sicilia orientale ci rattrista perché non soltanto si interrompe la luce dei riflettori sui fatti di una importante fascia della nostra Isola, ma si spengono an

Editoria : AssoStampa Sicilia - ‘editore Gds valuti altre strade’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “La scelta dell’editore del Giornale di Sicilia di chiudere, dal prossimo 5 agosto, le edizioni locali della Sicilia orientale ci rattrista perché non soltanto si interrompe la luce dei riflettori sui fatti di una importante fascia della nostra Isola, ma si spengono anche le voci di un territorio che rappresenta una parte fondamentale della vita politica, sociale ed economica della nostro ...

J-Ax risponde alla Stampa - non lavora più dopo gli attacchi a Salvini? “Forse nei sogni erotici di quei giornali di destra” : J-Ax risponde alla stampa italiana e chiarisce alcuni punti, evidentemente travisati, dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il rapper, in vacanza in America, spiega di non aver mai detto di aver lavorato meno a causa delle dichiarazioni contro Salvini: "Lavoro tanto, forse è nei sogni erotici di quei giornali di destra" la sua situazione lavorativa che, come apprende lui stesso dalle ultime pubblicazioni della stampa, sarebbe ...

Distratto in pista e anche in conferenza Stampa - Vettel ‘punito’ nel post gara : gli spengono la tv mentre guarda Wimbledon [FOTO] : Silverstone doppiamente amara per Vettel: dopo l’incidente in pista il tedesco viene ‘punito’. Spenta la tv dove il pilota guardava la finale di Wimbledon Un Gp di Gran Bretagna amaro, amarissimo, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari, in lotta per il terzo posto con Max Verstappen, è stato autore di una manovra azzardatissima a circa 10 giri dal termine della corsa a Silverstone. Vettel ha tamponato il rivale ...

Genoa : si tratta ancora per Rog - la Stampa argentina mette una pietra tombale su Hurtado : Il Genoa fa sul serio per Marko Rog del Napoli. La trattativa con gli azzurri continua senza sosta dopo l'apertura da parte del giocatore e del club partenopeo, che in un primo momento aveva deciso di bloccare temporaneamente la cessione al fine di trovare un nuovo tassello per il proprio centrocampo. Il Napoli vorrebbe alzare il prezzo Adesso però la stampa napoletana spinge sulla corsa al rialzo del prezzo da parte del Napoli, che ...

Governo : domani Conte con Fontana e Locatelli incontra Stampa dopo Cdm : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – domani, al termine del consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Alessandra Locatelli e Lorenzo Fontana incontreranno i giornalisti nella sala stampa di Palazzo Chigi. Lo comunica palazzo Chigi. L'articolo Governo: domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm sembra essere il primo su CalcioWeb.

Stampa : Blitz contro i gruppi neofascisti. Scoperti legami con gli ultrà juventini : Nell’ambito di un’inchiesta sulle formazioni di estrema destra attive a Torino provincia, nei giorni scorsi la Dogos ha sequestrato simboli nazisti, svastiche, pistole e fucili da softair, il calendario con il volto di Adolf Hitler, coltelli a serramanico, machete. Il materiale è stato trovato durante le perquisizioni nelle abitazioni di militanti di Forza Nuova, del gruppo Rebel Firm di Ivrea e nel quartier generale di Legio ...

Trapani - conferenza Stampa per la presentazione del direttore generale : Si terrà oggi (lunedì 8 luglio) alle 17.30 presso la Sala stampa dello Stadio Provinciale di Trapani una conferenza stampa del Presidente del Trapani Calcio Giorgio Heller e dell’Amministratore Delegato Lorenzo Giorgio Petroni. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà presentato il direttore generale del Trapani Calcio Giuseppe Mangiarano.L'articolo Trapani, conferenza stampa per la presentazione del direttore generale ...

Roma - Petrachi show in conferenza Stampa! Dzeko - Higuain - Barella e Zaniolo : il nuovo ds mette tutti in riga : Gianluca Petrachi si presenta a Roma con tanta grinta: il nuovo ds traccia il futuro dei giallorossi fra mosse di mercato, rinnovi e mentalità vincente Dopo la breve e poco positiva parentesi di Monchi, la Roma ha deciso di ripartire da un nuovo ds italiano: Gianluca Petrachi. Entrare oggi nella dirigenza giallorossa, dopo gli addii di Totti e De Rossi, con una squadra in fase di ‘smantellamento’, un nuovo allenatore e una ...