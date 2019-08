La Rivincita Delle Sfigate | una brillante commedia al femminile sull’adolescenza

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 22 agosto 2019) Non aiuta il titolo italiano, La, che fa esattamente quello che il film d’esordio da regista dell’attrice Olivia Wilde (nota soprattutto per The O.C. e Dr. House) pone come suo tema centrale, ossia non commettere l’errore di incasellare le persone in una categoria predeterminata. Il titolo originale infatti è Booksmart, “secchione”, “topi da biblioteca”, che corrisponde più fedelmente a quel che sono le due protagoniste, Amy e Molly (Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein), studentesse liceali modello, poco appariscenti e certamente non le ragazze più popolari della scuola. Negli annisuperiori si sono dedicate soltanto allo studio, motivate da obiettivi di successo e impegno – Molly mira a diventare la più giovane giudice donna della Corte Suprema, Amy ha già le valigie pronte per un’esperienza in Botswana, dove aiuterà le donne del luogo a fabbricare ...

