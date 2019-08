La misteriosa scomparsa dello chef italiano del Cipriani a New York

Fonte : agi

(Di giovedì 22 agosto 2019) Dal weekend non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni, l'capodel ristoranteDolci al Grand Central Terminal di New. Lo scrive il NewPost che cita la polizia e i colleghi del 33enne che vive a Woodside, nel Queens. E' stato visto per l'ultima volta dai suoi coinquilini sabato sera dopo aver finito il turno, ha riferito il direttore del ristorante. I suoi colleghi hanno chiamato la polizia lunedì quando non si è presentato per il suo turno e hanno sporto la denuncia. Il manager diDolce, Fernando Dallorso, 53 anni, ha detto al Post che Zamperoni è un "tesoro" e unodi grande talento. "E' un uomo di casa. Ha un fratello a Londra e una madre in Italia", ha aggiunto Dallorso. Zamperoni lavora nell'elegante locale presso la stazione di Grand Central da poco più di un anno, ma è attivo ...

M16dicembre1899 : Mi piacciono le scelte radicali La morte consapevole che si autoimpose Socrate E la scomparsa misteriosa e unica di… - NegAdriana : RT @fainformazione: La misteriosa scomparsa di un intero villaggio cinese Potrebbe sembrare una leggenda metropolitana ma un intero villag… - fainformazione : La misteriosa scomparsa di un intero villaggio cinese Potrebbe sembrare una leggenda metropolitana ma un intero vi… -