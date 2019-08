La Juventus lavora in vista del Parma | ma Sarri al Tardini non sarà in panchina

Juventus - si lavora per l'esordio in campionato : in attacco ballottaggio Dybala-Higuain : Tra tre giorni la Juventus sarà in campo per affrontare il Parma nella prima giornata del campionato di serie A. Per arrivare al top a questo appuntamento i bianconeri, questa mattina, si sono allenati proprio in vista della sfida di sabato. In questi giorni a dirigere la sedute non c'è Maurizio Sarri che si sta curando dalla polmonite. Il tecnico, però, sta seguendo lo stesso il lavoro della sua Juve e sta già pensando alla formazione da ...

Juventus - Paratici lavora ad un nuovo grande colpo a parametro zero : Juventus – Paratici impegnato a chiudere il mercato estivo, ma non solo. Il dirigente bianconero ha già posto le basi per un grande colpo a parametro zero per la prossima stagione. Nel mirino dei bianconeri, infatti, il trequartista del Tottenham Eriksen. Juventus – Eriksen il è nuovo obiettivo a parametro zero Il forte centrocampista, contrattualmente […] More

Mercato Juventus : si lavora ad una doppia cessione al Monaco : Mercato Juventus: sempre attivi i dirigenti bianconeri, che stanno lavorando con decisione ad una doppia cessione per dare respiro alle casse della società e poter intraprendere l’assalto alle ultime pedine necessarie a completare l’organico. Mattia Perin e Blaise Matuidi rimangono ancora in uscita e il loro futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus e più precisamente in Francia: in particolare […] More

Juventus - prosegue la preparazione : i bianconeri lavorano sulla tattica : La Juventus anche oggi si è allenata intensamente alla Continassa. La squadra dopo il ritorno dalla tournée estiva è tornata al JTC e Maurizio Sarri sta facendo svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi. Oggi, la Juve è stata in campo sia al mattino che al pomeriggio e il tecnico toscano sta sfruttando questo periodo per far assimilare al meglio i suoi schemi ai suoi giocatori. Inoltre, da ieri, il gruppo è più numeroso visto che sono ...

Juventus - si lavora in uscita : Paratici atteso a Londra - potrebbe vendere Kean e Perin : Adesso alla Juventus è il momento di vendere, infatti dopo i tanti colpi in entrata, l'ultimo quello del difensore de Ligt, molto costoso, ma con allo stesso tempo la consapevolezza di aver preso il miglior 1999 in difesa in circolazione. Ora c'è da pensare a far cassa, molti i giocatori che sono sul mercato perché fuori dal progetto, altri che potrebbero partire se arrivassero offerte veramente importanti. Nelle prossime ore Paratici volerà in ...

Juventus - Bonucci elogia Sarri : “capisci la sua intelligenza solo lavorandoci insieme. Di lui mi ha colpito una cosa…” : Leonardo Bonucci elogia Maurizio Sarri e i suoi metodi di allenamento: tanto lavoro tattico e nuove idee per migliorare le carenze della Juventus Sono bastati pochi allenamenti a Maurizio Sarri per guadagnarsi la stima dei giocatori della Juventus. Ne sono una prova le dichiarazioni rilasciate a Juventus TV da Leonardo Bonucci che ha elogiato i metodi di allenamento dell’allenatore ex Chelsea e Napoli: “facciamo tanto lavoro ...

Calciomercato Juventus - si lavora per sfoltire la rosa : in partenza Matuidi e Kean : Il centrocampista francese piace al Monaco, mentre l’attaccante italiano potrebbe finire in Premier League Ufficializzato e presentato De Ligt, la Juventus si concentra adesso sulle cessioni per snellire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Rimasta in stand-by la situazione Higuain, l’indiziato numero uno a partire in attacco è Moise Kean, su cui c’è il forte interesse dell’Everton. Nei giorni scorsi ...

Calciomercato Milan - si continua a lavorare per Demiral : intensificati i contatti con la Juventus : Il club rossonero non ha intenzione di mollare la presa per Demiral, nuovi contatti oggi con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione Il Milan non molla Demiral, il difensore della Juventus è stato individuato come obiettivo principale da Giampaolo per rinforzare la propria retroguardia. Nel pomeriggio di oggi le due società hanno intensificato i colloqui, per valutare la reale fattibilità dell’operazione. Il ...

Juventus - settimo giorno di ritiro : Sarri fa lavorare intensamente i suoi ragazzi : Quello di oggi, per la Juventus, è il settimo giorno di ritiro alla Continassa. Per i bianconeri è stata una giornata intensa e Maurizio Sarri ha fatto lavorare intensamente i suoi ragazzi. Il tecnico toscano per questi primi giorni di preparazione sta facendo svolgere delle sedute atletiche ma si usa spesso anche il pallone. Dunque il lavoro della Juve è un mix di corsa, esercizi fisici e con la palla. Inoltre, i giocatori svolgono anche delle ...

Juventus - primo allenamento agli ordini di Sarri : la squadra lavora già con la palla : Per i giocatori della Juventus sono terminate le vacanze. Infatti, questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per il raduno estivo. La squadra si è poi spostata al JMedical per sostenere le visite mediche di idoneità. Nella struttura bianconera si sono presentati Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Emre Can, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, Mario Mandzukic, Joao Cancelo, Sami Khedira, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. ...

Juventus - si lavora anche per far crescere la società dal punto di vista finanziario : Nelle ultime settimane si è parlato molto del bilancio della Juventus e si sono analizzati i ricavi e i debiti. La situazione finanziaria del club bianconero non sarebbe preoccupante visto che la società si sta muovendo da tempo per tenere i conti in ordine. La Juve ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e Paratici è riuscito a fare delle ottime plusvalenze che nel calcio moderno sono davvero fondamentali. Inoltre, i ricavi della Juve avrebbero ...