La Juve chiede più anticipi per il mercato asiatico

BBC : la Juve chiede alla Lega di modificare gli orari delle partite per favorire la visione in Asia : La BBC ha riportato che la Juve ha chiesto alla Lega Serie A di variare gli orari delle partite per favorire lo sviluppo del club in Asia. Il mercato cinese è tra i più interessanti al momento dal punto di vista del marketing e una partita serale viene trasmessa a Pechino a mezzanotte. “Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra pubblico nazionale e globale”, ha dichiarato alla BBC Sport il direttore delle entrate della Juventus, ...

Mauro Icardi vuole la Juventus - ma il Napoli rilancia e chiede al giocatore di decidersi : Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco meno di quindici giorni e il caso Icardi in casa Inter sembra arrivato al termine: questione di intrecci di mercato e destino. L'argentino è da tempo fuori dai progetti del neo tecnico Antonio Conte e desidera vestire un'unica maglia, quella bianconera della Juventus. L'ex capitano dell'Inter ha le idee chiare sul suo futuro e d'accordo con la moglie Wanda Nara ha intenzione di mantenere la ...

Inter : Icardi vorrebbe chiedere la cessione in prestito alla Juve a fine mercato : Il rinnovo di contratto tra Edin Dzeko e la Roma fino al 2022 rischia di stravolgere i piani dell'Inter. Il centravanti bosniaco era dai primi di luglio nel mirino della società milanese che sperava di arrivare ad uno scambio con Mauro Icardi (più conguaglio economico in favore del club lombardo) per risolvere due problemi in un colpo solo: sancire il divorzio ufficiale dall'ex capitano e consegnare ad Antonio Conte uno dei giocatori da lui ...

Juventus : Sarri chiede un organico più snello - ma dai tagli esclude Douglas Costa : La Juventus ieri sera alla Friends Arena ha giocato l’ultima gara dell’International Champions Cup contro l’Atletico Madrid perdendo immeritatamente per 2-1, infatti se non fosse per i due pali presi da Douglas Costa e Adrien Rabiot, il risultato sarebbe potuto essere diverso. Da quest’ultimo test Maurizio Sarri ha tratto delle conclusioni importanti che poi ha portato a conoscenza del pubblico durante le dichiarazioni in coda la match. In primo ...

Cr7 non ha giocato e i tifosi coreani vogliono chiedere 50 milioni di danni alla Juve : Chissà con che accordo finirà la clamorosa “class action” con una richiesta danni di 50 milioni di dollari a Ronaldo e alla Juventus, nata dalla protesta dei tifosi coreani inferociti, dopo l'ultima amichevole dei bianconeri a Seul. Di certo il fuoriclasse portoghese e la società torinese sono sotto inchiesta internazionale, quindi addirittura della famosa Interpol, dopo la denuncia di risarcimento danni degli appassionati di calcio della Corea ...

Calciomercato Juventus - Dybala chiede un parere e Ronaldo gli risponde : “Vai allo United” : Calciomercato Juventus, uno dei calciatori più attenzionati di questi giorni è sicuramente Paulo Dybala. La Joya deve decidere se accettare il trasferimento al Manchester United e dare il via libera allo scambio con Lukaku. Nel frattempo, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail‘, pare che l’attaccante argentino abbia chiesto consiglio ai compagni sulla chat del gruppo Whatsapp. Vorrebbe qualche parere su come muoversi. ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : “Dybala chiede allo United stipendio più alto di quello di Pogba” : Calciomercato Juventus, la situazione più calda al momento è quella che riguarda il possibile scambio Dybala-Lukaku. Tutto dipende – lo si è capito – dalla volontà dell’argentino, che rispetto a qualche giorno fa ha quantomeno aperto alla possibilità di discutere con il Manchester United, seppur voglia capire le intenzioni di Sarri e di un eventuale ruolo della Joya nella nuova Juve. Nel frattempo, dall’Inghilterra ...

Notts County - il club inglese è in grave difficoltà e chiede aiuto alla Juventus [DETTAGLI] : Il Notts County chiede alla Juve di ricambiare un favore lontano 116 anni. Il club inglese, in grave crisi economica, è sprovvisto di maglie per la prossima stagione. Il Notts County giocherà in National League (quinta divisione inglese) e le divise bianconere sono attualmente in magazzini. Le trattative per il passaggio di proprietà non hanno ancora portato ad una soluzione ecco allora entrare in causa la Juventus. La parlamentare Lilian ...

Calciomercato Juventus - Sarri chiede a Paratici il colpo TOP : Calciomercato Juventus – L’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus è appena iniziata, ma l’allenatore ex Chelsea ha le idee molto chiare. Stando a quanto filtra oltremanica, l’allenatore toscano ha chiesto a Paratici e soci un nuovo elemento per rinforzare la rosa bianconera. A riportare la notizia è il Mirror, secondo cui dopo l’esperienza ai blues, […] More

Bucchioni : 'Neymar si offre alla Juventus - il Paris Saint Germain chiede Dybala più soldi' : Il mercato è già entrato nel vivo e, a parte qualche grande acquisto (su tutti Hazard al Real Madrid, Griezmann al Barcellona e De Ligt alla Juventus), ci attendiamo qualche altra trattativa importante che potrebbe definirsi. Sono due i nomi che potrebbero lasciare le rispettive società: Pogba e Neymar. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United e le recenti parole lanciate dal suo agente sportivo Mino Raiola hanno acceso ...

Gianluca Di Marzio : 'Chiesa è convinto di chiedere via libera per trasferirsi alla Juve' : Il probabile arrivo di de Ligt potrebbe non essere il solo alla Juventus. La dirigenza però, prima di investire di nuovo, dovrà pensare a sfoltire una rosa ricca di giocatori, cercando di ricavare quel tesoretto utile per poter acquistare giocatori funzionali al gioco di Sarri. I possibili indiziati a lasciare la squadra sono diversi: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi, mentre nel settore avanzato ...

Juventus - a Pogba piacerebbe tornare in bianconero ma lo United chiederebbe 150 milioni : La Juventus è pronta ad ufficializzare uno dei più importanti acquisti degli ultimi anni, dopo Cristiano Ronaldo: secondo le ultime indiscrezioni infatti De Ligt potrebbe arrivare a Torino entro domenica, così che il centrale possa essere parte alla tourneé in Asia della Juventus, dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera però, oltre che su De Ligt, continua a lavorare sul mercato, e la necessità ...

Juventus - Chiesa potrebe chiedere alla Fiorentina il via libera per andare a Torino : Il mercato della Juventus non si svolge solo intorno alla difesa, visto che Fabio Paratici si muove anche sul fronte offensivo. Negli ultimi giorni si è parlato per lo più di Romelu Lukaku e Mauro Icardi, oltre che di Gonzalo Higuain. Il futuro del Pipita è un grosso nodo da sciogliere, visto che la Juve vorrebbe cederlo, ma la posizione dei bianconeri va in contrasto con la volontà del giocatore. Dunque i Campioni d'Italia dovranno soprattutto ...