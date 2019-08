La bufala di Instagram che ha cambiato la privacy delle foto

Fonte : wired

(Di giovedì 22 agosto 2019)(Photo by Chesnot/Getty Images) La più vecchia catena-sullanella storia dei social network è tornata a farsi sentire. E pure a spopolare, stando a quanto si racconta oltreoceano e si sta iniziando a vedere anche nel nostro Paese. Questa volta, però, anziché concentrarsi su Facebook sta avendo molto successo su, dove un gran numero di utenti negli ultimi giorni ha pubblicato un avviso testuale con cui in sostanza si dichiara (inutilmente) di vietare al social network targato Zuckerberg l’utilizzoinformazioni personali pubblicate sul proprio account. Dal punto di vista tecnico e legale non c’è granché da discutere: postare sul proprio profilo un messaggio unilaterale di variazione dei termini contrattuali non produce alcun effetto. Altrimenti, se davvero funzionasse così, si potrebbe imporre al social qualunque genere di condizione, ...

