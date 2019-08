Karina Cascella promessa mamma defunta e sul padre | “L’ho odiato”

Karina Cascella fa una confessione choc sul padre : “L’ho odiato!” : Karina Cascella ha odiato il padre Enrico: arriva la confessione choc Su Instagram e in televisione Karina Cascella non ama parlare della sua vita privata e raramente ha approfondito il rapporto con i suoi genitori. L’ex opinionista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul padre Enrico, morto quando lei aveva sedici anni: “Ho odiato mio padre e tutto ciò che mi infliggeva. Odiavo come trattava mia madre e come ...

Su Instagram Karina Cascella fa sapere sto passando un periodo difficile : Con un post su “Instagram” Karina Cascella fa sapere di attraversare un periodo non particolarmente felice, ecco cosa ha scritto: ”Ci sono periodi difficili. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge. Sarà per questo che dicono che la felicità sia fatta di attimi.. Ed è vero..non sei sempre felice. Io però resto convinta del fatto che le cose importanti nella vita siano gli affetti e l’amore ...

Karina Cascella : "mi sposo? con Max sì!"/ Famiglia allargata? A Ibiza con Salvatore! : Karina Cascella parla della sua vita privata e professionale e rivela: 'con Max Colombo vogliamo sposarci, ma non abbiamo ancora la data'

Karina Cascella - mai buongiorno fu più bollente : indossa poco e niente : Solo qualche giorno fa i fan di Karina Cascella rimanevano a bocca aperta di fronte a un suo scatto ‘bollente’ in auto. Nell’immagine l’ex opinionista di Uomini e Donne è seduta, con le gambe divaricate e indossa una gonna molto corta che scopre le cosce. Il nuovo cagnolino di casa, Polpetta, è appisolato sul suo ventre e con la zampetta abbassa il vestito con il risultato che il generoso décolleté è perfettamente a favore di camera con ...

Karina Cascella sto passando un periodo difficile ma non si tratta di salute : Karina Cascella con un post pubblicato su “Instagram” ha fatto sapere di attraversare un periodo non particolarmente felice, ecco cosa ha scritto: ”Ci sono periodi difficili.. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge. Sarà per questo che dicono che la felicità sia fatta di attimi.. Ed è vero..non sei sempre felice. Io però resto convinta del fatto che le cose importanti nella vita siano gli affetti e ...

Karina Cascella si sfoga e i fan si preoccupano : Non si è sempre felici : L'ex opinionista di Uomini e donne, Karina Cascella, si sfoga con i follower parlando del suo periodo buio. Dopo l'improvvisa e triste morte della sua cagnolina Carolina, con la quale la figlia Ginevra è cresciuta, Karina Cascella ha fatto sapere che non sta vivendo un periodo roseo. L'ex opinionista di Uomini e donne ha riportato un lungo sfogo nella descrizione di un nuovo post pubblicato in rete, che nelle ultime ore preoccupa ...

Karina Cascella : "Periodo difficile - ma non ho problemi di salute" : Con un post pubblicato su Instagram, Karina Cascella ha fatto sapere di attraversare un periodo non particolarmente felice. Ecco cosa ha scritto l'ex opinionista di Uomini e donne da qualche anno protagonista nei programmi di Barbara d'Urso:Ci sono periodi difficili.. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge. Sarà per questo che dicono che la felicità sia fatta di attimi.. Ed è vero..non sei sempre ...

Grande Fratello - Karina Cascella e quel messaggio preoccupante : "Periodo difficile - è accaduto qualcosa..." : "Ci sono periodi difficili. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge". Karina Cascella, tronista di Uomini e donne che parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello, ha scritto sul suo profilo Instagram un messaggio che preoccupa i fan: "Sarà per

Karina Cascella - periodo buio : “Accade qualcosa che ti stravolge” - fan preoccupati : Uomini e Donne, Karina Cascella riparte da Polpetta dopo la morte di Carolina La morte di Carolina è stato un duro colpo per Karina Cascella perché si è vista portar via all’improvviso il cagnolino con cui era cresciuta sua figlia Ginevra; oggi la piccola ha un altro cane, Polpetta, che l’opinionista ha voluto prendere per […] L'articolo Karina Cascella, periodo buio: “Accade qualcosa che ti stravolge”, fan ...

Il dolore di Karina Cascella per il suo cane : “Piango di nascosto” : Karina Cascella torna a sorridere sui social dopo la morte improvvisa della sua cagnolina Carolina, ma non dimentica il grande dolore per la sua perdita. L’ex protagonista di Uomini e Donne qualche giorno fa aveva detto addio alla sua amata amica a quattro zampe in un post commovente pubblicato su Instagram. Karina, che aveva adottato Carolina quando la figlia Ginevra era piccola, aveva raccontato aneddoti e momenti felici vissuti con la ...

Grande Fratello Vip 4 - Spunta il Nome di Karina Cascella! : Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 4 e tra i nomi accostati al reality Spunta quello di Karina Cascella. Come opinionista potrebbe dare il massimo. Il Grande Fratello Vip 4 partirà soltanto tra un mese in prima serata su Canale 5. Ma le manovre attorno al reality di Canale 5 sono già cominciate da un pezzo. Così come i casting per i concorrenti, ma anche quelli per gli opinionisti. E adesso Spunta anche il Nome di Karina Cascella, ...