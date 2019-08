Juventus | Sarri out per Parma e Napoli | il comunicato ufficiale del bianconeri

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) L’allenatore Mauriziosarà costretto a saltare le prime due giornate di campionato, il tecnico dellaout dunque per le sfide contro. Maurizioè stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con ile con il. La decisione è stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al più presto la regolare attività. Serie A al via, Cristiano Ronaldo a caccia del record di Higuain L'articoloout per: ildelCalcioWeb.

