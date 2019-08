Juventus | Sarri non sarà in panchina contro Parma e Napoli

Juventus - Sarri out per Parma e Napoli : il comunicato ufficiale del bianconeri : L’allenatore Maurizio Sarri sarà costretto a saltare le prime due giornate di campionato, il tecnico della Juventus out dunque per le sfide contro Parma e Napoli. Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime ...

Sarri in dubbio anche per Juventus-Napoli : La prima giornata ufficiale di polmonite di Maurizio Sarri è andata bene. Le sue preoccupazioni non sono definite preoccupanti, ovviamente deve proseguire la terapia. Ci vorranno due settimane per guarire. Quindi sicuramente salterà l’esordio a Parma. Ma a questo punto la sua presenza è in dubbio anche per la partita contro il Napoli che si giocherà il 31 agosto allo Stadium. C’è tempo per stabilirlo. La squadra è affidata al suo ...

Juventus - Demiral pronto a convincere Sarri : “un onore essere bianconero” : “Sono molto contento di essere qui. E’ una fortuna per me. La Juventus è una squadra importante. Spero di adattarmi molto presto”. Sono le dichiarazioni di Merih Demiral nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore della Juventus, il calciatore si candida ad essere protagonista. “Per arrivare qui ho fatto molti sforzi. Ho lavorato duro ed essere qui è un sogno che si avvera. E’ un ...

Allarme Juventus - altro contagio dopo Sarri : preoccupazione per l’esordio di campionato : Il precampionato della Juventus non è stato entusiasmante, il club bianconero adesso ha intenzione di fare sul serio e si prepara per l’esordio in campionato contro il Parma, una partita da non fallire per iniziare ufficialmente la stagione. Il tecnico Maurizio Sarri rischia seriamente di non essere in panchina a causa della polmonite e addirittura potrebbe saltare la sfida con la sua ex squadra, il Napoli. C’è preoccupazione ...

La Juventus ha comunicato che Maurizio Sarri ha la polmonite : Maurizio Sarri, che da quest’estate è il nuovo allenatore della Juventus, ha una polmonite e potrebbe quindi saltare la prima partita di campionato della squadra, che sarà sabato 24 agosto contro il Parma. La Juventus ne ha parlato in un

SARRI HA LA POLMONITE/ Comunicato della Juventus : salterà l'esordio a Parma? : SARRI ha la POLMONITE: Comunicato della Juventus, salterà l'esordio a Parma? Il tecnico bianconero ha effettuato degli accertamenti dopo un'influenza

Juventus - nuovi guai pre-campionato. Maurizio Sarri ha la polmonite : a rischio la sua presenza contro il Parma : La Juventus potrebbe esordire sabato in campionato a Parma senza il suo nuovo allenatore in panchina. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe essere costretto a saltare la sua attesissima prima partita ufficiale alla guida dei campioni d’Italia a causa di una polmonite che da giorni lo sta tormentando. Co

Juventus : polmonite per Sarri - in dubbio presenza sabato a Parma : Una polmonite rischia di far saltare a Maurizio Sarri la "prima" in campionato sulla panchina della Juventus in programma sabato a Parma

Comunicato Juventus : Sarri ha la polmonite. A forte rischio per Parma-Juventus : La Juventus ha diramato un Comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri cui è stata diagnosticata una polmonite. Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ...

Comunicato Juventus : Sarri ha la polmonite. Salterà Parma-Juventus : La Juventus ha diramato un Comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri cui è stata diagnosticata una polmonite. Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ...

Juventus – Si mette male per Sarri - altro che influenza : la polmonite ferma il tecnico bianconero : Esordio stagionale in dubbio per Maurizio Sarri? altro che influenza, il tecnico bianconero ha contratto la polmonite Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, costretto a saltare l’amichevole della Juventus contro la Triestina per influenza, ha conosciuto oggi l’esito di nuovi accertamenti medici che lo hanno costretto a saltare l’allenamento odierno della sua squadra. A fermare Sarri è una ...

Juventus - Sarri non partecipa all’ultimo allenamento sul campo : “Ha la polmonite”. Tra 5 giorni la sfida di Serie A contro il Parma : A meno di una settimana dal via alla Serie A 2019/20, Maurizio Sarri ha dato forfait non partecipando all’ultimo allenamento sul campo della squadra. A comunicarlo è stata la Juventus che, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al Jtc dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del ...

Juventus - ancora problemi di salute per Sarri : l’allenatore potrebbe saltare la prima di campionato [DETTAGLI] : L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo il tecnico non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio – riferisce il club bianconero – Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che ...

La nuova Juventus di Maurizio Sarri - De Ligt e Ronaldo le certezze : La Juventus, deve ancora cedere diverse pedine e Maurizio Sarri, sta cercando di trovare la soluzione giusta per l'inizio del campionato. i possibili partenti sono Matuidi, Rugani, Mandzukic e Dybala, anche se l'argentino, sembra intenzionato a restare, così come Gonzalo Higuain. Mandzukic e Higuain i possibili partenti Tra coloro, che potrebbero andare via da Torino ci sono Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. L'attaccante croato era stato ...