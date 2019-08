Juventus | Rabiot gonfia il petto | “siamo la squadra da battere”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Penso che ladebba essere pronta per tutto, e’ lada battere. Ogni partita per noi sara’ combattuta, dovremo essere molto concentrati perche’ andremo ad affrontare squadre forti”. Sono le dichiarazioni di Adrienin vista della prima gara contro il Parma:“personalmente non vedo l’ora di debuttare in questa nuova avventura. Per quanto riguarda la, invece, penso che abbiamo lavorato bene nel precampionato, abbiamo avuto molto tempo per preparare la stagione e soprattutto le prime partite. Naturalmente saranno gare difficili, lo sono sempre per un club come la. Sara’ cosi’ anche a Parma ma siamo fiduciosi“. Mi sono “adattato bene alla, non so se saro’ titolare gia’ alla prima ma spero di esserci per aiutare i miei compagni. Mi sento molto bene, sono in forma, ...

