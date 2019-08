Juventus | non ci sarebbe nessun segnale dal Paris Saint-Germain per Dybala

Serie A - le scommesse degli appassionati : Juventus favorita per lo scudetto - sorprese per il capocannoniere : Vincente campionato Gli scommettitori Eurobet hanno già incoronato la Juventus come regina del campionato. Il 62% ha scelto i bianconeri, addirittura in rialzo del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (allora la percentuale era del 56). Il gap rispetto alle concorrenti è molto ampio e fa registrare un cambio di gerarchie sul podio delle previsioni. Oggi abbiamo l’Inter (18%, raddoppio netto rispetto al 2018) al secondo posto ...

Mercato Juventus - non solo Emre Can : il Barça vuole il bomber bianconero : Mercato Juventus – Fino ad oggi non hanno concluso alcun affare, ma Juventus e Barcellona continuano a parlarsi, a sondarsi a vicenda, a porre le basi per un possibile accordo. Anzi, più di uno. Perché sul tavolo ci sono i nomi diEmre Can, Ivan Rakitic e… pure Mario Mandzukic. Il possibile scambio tra Rakitic ed Emre Can […] More

Juventus - Buffon : “L’importante è partire col piede giusto. La trasferta a Parma non è soft” : “La trasferta a Parma non è proprio il modo più soft per partire. Con la maglia della Juve, al Tardini ho sempre sofferto: partire difficili, vittorie sudate e ogni tanto anche qualche delusione. Ma la prima giornata è fondamentale. partire col piede giusto aiuta a prendere fiducia e ad affrontare al meglio l’avvio di stagione. Soprattutto quando alla seconda è già in programma uno scontro diretto. Ma per pensare al Napoli ci ...

Juventus - non ci sarebbe nessuna negoziazione con i blaugrana per Can e Rakitic : La Juventus, in questi giorni, è al lavoro per sfoltire la sua rosa. I nomi in uscita restano quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. La Juve, nella persona di Fabio Paratici, qualche giorno fa è stata a Barcellona per parlare di molti giocatori. Le parti hanno discusso dei vari Daniele Rugani, Ivan Rakitic e Emre Can, ma non sarebbe nata nessuna trattativa per questi giocatori che dunque non sarebbero al centro di nessun ...

Serie A al fischio d’inizio - Juventus favorita ma Napoli e Inter non mollano e sfidano i bianconeri : Il campionato italiano di Serie A è pronto a partire. Sulla lavagna di Planetwin365 sono già presenti le quote su quale squadra potrebbe essere la regina della stagione 2019/2020. La prima posizione in classifica della Juventus, per la nona volta consecutiva, è data a 1.55. La Vecchia Signora ha un nuovo condottiero in panchina, Maurizio Sarri che potrà contare su una rosa rinforzata dagli arrivi dei vari de Ligt (strappato alla ...

Repubblica : Da anni non si vedeva un avvio così incerto per la Juventus : Erano anni che la Juve non partiva in modo così incerto, scrivono Giulio Cardone e Maurizio Crosetti su Repubblica. Pur restando una squadra fortissima e favorita per lo scudetto, la Juve si trova costretta a far quadrare i conti e il gioco. Vive giorni agitati, tra plusvalenze, moduli da sistemare, “rivoluzione tattica da assorbire e allenatore malato da aspettare”. In un clima del genere, Fabio Paratici è volato a Barcellona, dove ...

Calciomercato Juventus News/ Matuidi non demorde : 'Il lavoro è...' - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative dei bianconeri. Il centrocampista francese pensa solo a far bene in allenamento.

Khedira : “La Champions è l’obiettivo della Juventus. Non si comprano Cr7 e de Ligt per i quarti di finale” : Il tedesco della Juventus Sami Khedira è stato ospite di Kicker. Le sue condizioni fisiche “È stato un anno sfortunato, con molti infortuni tra cui il ginocchio e l’operazione al cuore. Avevo messo tutto in dubbio, mi sono chiesto se avessi ancora gli stimoli e le condizioni fisiche per continuare. Mi sono risposto di sì. Voglio essere sempre tra gli undici titolari. Posso giocare da uno a tre anni ancora”. La Champions «Non si comprano ...

Juventus - Sarri non partecipa all’ultimo allenamento sul campo : “Ha la polmonite”. Tra 5 giorni la sfida di Serie A contro il Parma : A meno di una settimana dal via alla Serie A 2019/20, Maurizio Sarri ha dato forfait non partecipando all’ultimo allenamento sul campo della squadra. A comunicarlo è stata la Juventus che, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al Jtc dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del ...

'Repubblica' : Conte vorrebbe Vidal e Icardi non servirebbe alla Juventus : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta a proseguire la preparazione estiva, e nel match amichevole contro la Triestina sono emersi alcuni problemi nel gioco e soprattutto in fase realizzativa, mentre per la prima volta in questa stagione in un'amichevole, i bianconeri non hanno subito gol. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, ma prima di investire su altri acquisti, l'esigenza principale resta ...

Juventus - non solo Matuidi : anche Emre Can possibile partente a centrocampo : La Juventus, dopo l'amichevole vinta 1 a 0 contro la Triestina grazie ad un gran gol di Dybala, è pronta a proseguire la preparazione in vista dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nel match amichevole sono emersi ancora dei ritardi soprattutto nel gioco e qualche difficoltà a livello realizzativo. Resta l'esigenza da parte della dirigenza bianconera di alleggerire una rosa fin troppo ricca di ...

Triestina-Juventus - Cristiano Ronaldo non ci sarà : affaticamento muscolare per il portoghese : Cristiano Ronaldo non penderà parte alla sfida amichevole fra Triestina e Juventus: il fuoriclasse portoghese assente per un affaticamento muscolare. Out anche Sarri per una sindrome influenzale Cristiano Ronaldo non prenderà parte all’amichevole fra Triestina e Juventus in programma questa sera presso lo stadio Nereo Rocco. Il fuoriclasse portoghese verrà tenuto a riposo a causa di un leggero affaticamento muscolare. Non siederà in ...

Juventus Sarri chiama 24 giocatori per il test con la Triestina : non c'è Cristiano Ronaldo : Quella di oggi è una giornata piuttosto intensa per la Juventus. Infatti, questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Al termine della seduta la squadra ha poi lasciato il JTC per andare all'aeroporto di Torino Caselle. Sul volo che sta portando la Juve a Trieste non c'è Cristiano Ronaldo. CR7 sta smaltendo il problema all'adduttore e per questo motivo non è stato convocato da Maurizio Sarri. ...

PROBABILI FORMAZIONI Juventus TRIESTINA/ Diretta tv - CR7 e non solo : assenti illustri : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TRIESTINA: notizie alla vigilia sui moduli e sui possibili titolari, assente annunciato Cristiano Ronaldo.