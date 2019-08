Ira dei renziani contro Zingaretti Le tre condizioni? Mai discusse

RitIrato nuovamente un farmaco per il colesterolo : richiesti controlli dei NAS (MARCHIO E LOTTI) : Dopo una nuova notifica di allerta proveniente dall’agenzia ceca per il farmaco e in seguito alla comunicazione della ditta Mylan Italia Spa, in merito a risultati fuori specifica durante gli studi di stabilità, Aifa – Agenzia Italiana del farmaco – ha disposto il ritiro dalle farmacie di altri tre lotti del farmaco SIMVASTATINA della ditta Mylan Italia Spa. Precedenti lotti del medesimo medicinale erano stato ritirati nel mese ...

Antidolorifico ritIrato dalle farmacie - l’allarme lanciato da AIFA : in corso verifiche dei NAS (MARCHIO E LOTTO) : Un lotto di un farmaco utile per curare la sindrome premestruale è stato ritirato dalle farmacie. AIFA – l’Agenzia italiana del farmaco – ha comunicato il ritiro del medicinale PROGEFFIK*200 mg 15 cps – AIC 035042305 prodotto da Effik Italia Spa. Progeffik è utilizzato nello specifico per la cura della sindrome premestruale, delle alterazioni del ciclo mestruale dovute ad alterazioni dell’ovulazione o ad anovulazione, ...

Ariana Grande : guarda come è stata gIrata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend” : Dai un'occhiata al behind the scene The post Ariana Grande: guarda come è stata girata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend” appeared first on News Mtv Italia.

La segnalazione di DeianIra Marzano : Giulio Raselli sarebbe stato pizzicato con una ragazza : Giulio Raselli è salito al trono della nuova stagione di Uomini e Donne che partirà a metà settembre. Eppure dal web emergono una serie di indiscrezioni che sembrano mettere in pericolo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Che cosa avrà combinato di così grave? A quanto pare, il ragazzo sarebbe stato sorpreso in compagnia di una ragazza sconosciuta durante la sua vacanza a Formentera. Le prove che confermano tale fatto sono ...

Eurospin ritIra uno dei suoi prodotti per potenziale rischio microbiologico [INFO - MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per un prodotto commercializzato dai supermercati Eurospin. Si tratta del “Salametto dolce 200 g“, MARCHIO “La Bottega del Gusto“. In particolare il lotto incriminato è il n° 201925 prodotto da CLAI S.C.A., data di scadenza 25/11/2019. Il prodotto, si legge nel modulo di richiamo, è stato ritirato “a scopo precauzionale per potenziale rischio di ...

Damiano Er Faina a Temptation. DeianIra : “Ha offeso Barbara D’Urso!” : Barbara D’Urso insultata da Damiano Er Faina: Temptation Island Vip a rischio? La seconda edizione di Temptation Island Vip ha ufficializzato le sei coppie. Tra i concorrenti ci sarà anche Damiano Er Faina, l’odiatore e urlatore della cucina più famoso del web, con la fidanzata Sharon Macri. I video di Damiano Coccia, alias Er Faina, sono seguiti e molto discussi, visti i toni usati e gli argomenti trattati, come i vari attacchi a ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia e DeianIra Marzano pubblicano lo stesso messaggio. Sono state diffidate? : Teresa Cilia e Deianira Marzano Sono tra le protagoniste della bufera mediatica, ampiamente documentata da Gossipblog, che è scoppiata quest'estate attorno a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.Come ricordiamo, Teresa Cilia si è ripetutamente scagliata contro Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, mentre Deianira Marzano ha lanciato un'accusa pesante ai danni di un autore del dating show, ...

WTA Cincinnati – Delineate le semifinali : Osaka si ritIra - Pliskova eliminata! I risultati dei quarti di finale : Si chiude il cerchio delle semifinaliste del torneo WTA di Cincinnati: Osaka si ritira, male Pliskova e Venus Williams Giornata di quarti di finale al torneo WTA di Cincinnati. Tante sfide femminili, che hanno delineato il quadro delle quattro semifinaliste. Ha dovuto faticare, Barty, per avere la meglio sulla rivale Sakkari. La numero 2 del ranking mondiale ha trionfato in rimonta dopo un’ora e 45 minuti i gioco. Il match è ...

DeianIra Marzano contro chi usa i bot per Instagram : spuntano dei nomi vip : Deianira Marzano contro i Vip che usano i bot per aumentare i follower su Instagram Ultimamente, su Instagram, sta accadendo qualcosa di molto inusuale. Tante persone tra le visualizzazioni delle stories si ritrovano nomi importanti, appartenenti a personaggi del mondo dello spettacolo. Inizialmente, nessuno riusciva a capire come mai delle celebrities si interessassero così tanto […] L'articolo Deianira Marzano contro chi usa i bot per ...