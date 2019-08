Inter | guerra tra Marotta e la Juventus | Icardi starebbe insistendo per andare a Torino

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il tormentone Mauronon sembra voler conoscere la parola fine. Il centravanti argentino ha rifiutato le offerte arrivate da Monaco, Arsenal e Roma fino ad ora, mettendo in stand by il Napoli che attende una risposta definitiva entro domenica per poi virare, eventualmente su Fernando Llorente. L'attaccante è fuori dal progetto e l'è pronta ad ascoltare qualunque proposta, ma solo in base alle proprie condizioni. Il giocatore, però, non vorrebbe allontanarsi da Milano, anche perché ha fatto un investimento importante pochi mesi fa, acquistando un attico vicino alla sede della società nerazzurra. Per questo motivo la sua volontà sarebbe, al massimo, quella di trasferirsi allanella vicinavorrebbe sempre laLanel destino di Mauro. I bianconeri seguono il centravanti argentino da tempo, visto che già lo scorso anno avevano ...

