Inizia la nuova avventura di Manolas | gli auguri della comunità ellenica di Napoli

Ciclismo – Dumoulin dice addio al team Sunweb : l’olandese Inizia una nuova avventura alla Jumbo-Visma : Dumoulin e Sunweb ai saluti: l’olandese diventa un nuovo corridore della Jumbo-Visma Si separano le strade di Tom Dumoulin ed il team Sunweb: la notizia era nell’aria da un po’ ormai, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il ciclista olandese, campione al Giro d’Italia 2017, lascia la squadra tedesca dopo 8 anni insieme, per iniziare una nuova avventura alla Jumbo-Visma. Dumoulin, reduce da una stagione ...

Bayern Monaco - c’è la firma di Coutinho : “Per me Inizia una nuova sfida” : Dopo le visite mediche e la firma, Philippe Coutinho è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato l’acquisto del brasiliano dal Barcellona con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. “Per me è l’inizio di una nuova sfida in un nuovo paese, con uno dei migliori club in Europa. Non vedo l’ora di iniziare, ho le stesse grandi ambizioni del ...

Giancarlo Giorgetti - nuova bomba : "Voto o governo elettorale per congelare l'Iva". Inizia un'altra partita : Elezioni a fine ottobre o un governo elettorale per congelare l'Iva: è l'auspicio del sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Repubblica spiega di ritenere che "possa ancora che possa prevalere il buon senso e che ci siano le condizioni per

Un Gelato in cambio di plastica raccolta. Nuova Iniziativa in Sardegna : Una bottiglia di plastica in cambio di un Gelato in riva al mare? In Sardegna è possibile. Far del bene all’ambiente e al proprio palato è lo scopo dell’iniziativa Ape-riciclo, ideata da Bolmea, il Gelato di Sardegna. Alla fine di una piacevole giornata in spiaggia, chiunque potrà “ringraziare” il paesaggio ripulendolo un pò e godersi la sua buona azione mangiando un Gelato realizzato con ingredienti 100% made in Sardegna. Nel dettaglio, ...

Palermo - si Inizia : domani la presentazione della nuova società : Palermo, inizia ufficialmente domani l’avventura della nuova società. Alle 10.30, allo stadio Barbera, si terrà infatti la conferenza stampa di presentazione della ‘Hera Hora’. Saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. “Come previsto e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di ...

La nuova Serie A Inizia il 24 agosto - Inter-Juventus alla 7^ di campionato : Inizierà sabato 24 agosto con i primi anticipi l'edizione 2019/2020 del campionato Italiano di Calcio di Serie A. Tra poco meno di un mese sui campi di calcio italiani sarà già tempo di giocare e la lunga corsa al titolo, all'Europa ed alla salvezza terminerà il 24 maggio 2020 per consentire alla Nazionale un paio di settimane di preparazione in vista degli Europei. Infatti, a partire dal 12 Giugno 2020, gli Azzurri di Roberto Mancini ...

Brescia - Inizia la nuova missione di Corini : il tecnico presenta la stagione e… i nuovi arrivati : Una promozione da un certo punto di vista inaspettata, adesso la convinzione di confermarsi in Serie A. Continua la preparazione del Brescia per la prossima stagione, il tecnico Corini presenta la stagione in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Come va con Cellino? «Bene, c’è un ottimo rapporto, parliamo, discutiamo. Meglio un confronto di un certo tipo che il non detto. Mi aveva anche proposto il rinnovo di ...

Etna - si apre nuova bocca eruttiva e Inizia una nuova eruzione con migliaia di turisti sul vulcano [FOTO LIVE] : L’Etna continua a sorprendere: in un Sabato di fine Luglio, con migliaia di turisti provenienti da tutti i continenti in escursione sul vulcano, è iniziata una nuova eruzione. Un pennacchio di cenere e materiali vulcanici sta fuoriuscendo da una nuova bocca eruttiva che si è aperta proprio stamattina sul basso fianco meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est, a monte di Torre del Filosofo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Daniele De Rossi è in Argentina : Inizia la nuova avventura : Alle 11.15 italiane Daniele De Rossi è sbarcato a Buenos Aires. Ad accoglierlo centinaia di tifosi del Boca Juniors in

De Rossi sbarca in Argentina - Inizia una nuova avventura : folla di tifosi per l’ex Roma [VIDEO] : inizia una nuova importante avventura per il centrocampista Daniele De Rossi, l’ex Roma è sbarcato poco fa in Argentina, l’aereo dell’Alitalia con a bordo il calciatore e la moglie Sarah Felberbaum è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza in provincia di Buenos Aires alle 6.14, le 11.14 in Italia, è quanto hanno riportato i media locale. Nelle pRossime ore è prevista la firma del contratto con il Boca ...

De Rossi sbarca in Argentina - Inizia una nuova avventura : folla di tifosi per l’ex Roma : inizia una nuova importante avventura per il centrocampista Daniele De Rossi, l’ex Roma è sbarcato poco fa in Argentina, l’aereo dell’Alitalia con a bordo il calciatore e la moglie Sarah Felberbaum è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza in provincia di Buenos Aires alle 6.14, le 11.14 in Italia, è quanto hanno riportato i media locale. Nelle pRossime ore è prevista la firma del contratto con il Boca ...

Anche l’India vuole la Luna : lanciata sonda low-cost Chandrayaan-2 - è Iniziata una nuova era : L'India ha dimostrato di essere pronta a conquistare la Luna insieme a Russia, Stati Uniti e Cina: il 22 luglio alle ore 11:13 in Italia, la sonda Chandrayaan-2 è stata lanciata e il 7 settembre, il lander Vikram avrà il compito di portare il rover vicino al Polo Sud del nostro satellite. Ecco i dettagli di questo evento storico.Continua a leggere

Torres - domani Inizia la preparazione alla nuova stagione : Parte ufficialmente domani, con il ritrovo di squadra e staff allo stadio “Vanni Sanna”, la stagione sportiva della Torres 2019/2020. Un gruppo quasi totalmente nuovo a disposizione del tecnico Marco Mariotti che potrà contare su giocatori di esperienza, giovani che si sono distinti nelle passate stagioni e tantissimi talenti sassaresi, riuniti sotto la maglia rossoblù in un progetto che guarda al presente ma soprattutto al futuro. Il ...

Trump rilancia il grande sogno americano e sfida la Cina : “presto bandiera USA su Marte” - Inizia la nuova era dell’esplorazione spaziale : “Torneremo molto presto sulla Luna, e un giorno, presto, pianteremo la bandiera americana su Marte“: ormai per il presidente americano e’ un refrain. E lo ha ripetuto anche ieri, in occasione del 50° anniversario del primo allunaggio: annunciando i prossimi passi, ha detto che l’obiettivo e’ tornare sulla Luna -stavolta non solo con uomini, ma anche con una donna- e puntare verso il ‘pianeta rosso’. Si ...