Incendi Sardegna | da inizio anno 153 roghi nella provincia di Nuoro | sopralluogo della

Allerta Incendi Sardegna : prorogato l’allarme per alto rischio : Rimane ancora elevato il pericolo Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato anche per la giornata di domani, giovedì 22 agosto, un bollettino di Allerta arancione che interesserà il Sulcis, il Campidano di Cagliari e Oristano e il Nuorese. Nel resto dell’Isola il pericolo di roghi e’ medio (giallo). Anche oggi il fuoco e’ divampato in diverse zone della Sardegna. Quattro gli incedi che hanno richiesto ...

Incendi in Sardegna : elicotteri in azione su 2 roghi : Due Incendi, divampati in mattinata in Sardegna, hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale: il primo si è sviluppato nelle campagne di Castelsardo, a Manunta, mentre il secondo rogo è scoppiato a Serri, nel sud Sardegna. Inizialmente era stato richiesto l’intervento di un solo mezzo aereo, ma in seguito il centro operativo ha inviato altri due elicotteri, tra cui il super Puma. L'articolo Incendi in ...

Allerta Incendi Sardegna : ancora rischio elevato : E’ ancora emergenza Incendi in Sardegna. Per la giornata di domani, mercoledì 21 agosto, la Protezione civile regionale ha infatti emanato una nuova Allerta per alto rischio di roghi. L’avviso arancione riguarda tutta l’area centro occidentale dell’Isola e in particolare nel Sulcis, nella zona di Capoterra, nel Campidano di Cagliari e Oristano e nel Nuorese. Pericolo medio (giallo) nel resto della Sardegna. Sette gli ...

Incendi Sardegna : elicotteri in azione nel Nuorese e Sassarese : Due Incendi sono partiti poco dopo le 17 a nord ovest di Torpè, uno tra Nuraghe e Oliana e l’altro a Su Bellone. Sul posto sta intervenendo un elicottero del Corpo forestale partito dalla base di Ala dei Sardi e diverse squadre a terra dei Vigili del fuoco, forestali e personale dell’Agenzia Forestas. Secondo il coordinamento regionale antIncendio il rogo è già sotto controllo. Mezzi aerei in volo anche nel Sassarese per un vasto ...

Incendi Sardegna : spento rogo in Centro Isola - riaperta la Statale 131 : E’ stato spento l’Incendio divampato nel pomeriggio a ridosso della Statale 131 ad Abbasanta: la strada che collega Cagliari a Sassari e’ stata quindi riaperta al traffico. Le squadre a terra, con l’aiuto di due elicotteri regionali tra i quali il Super Puma nel giro di breve tempo hanno avuto ragione del fuoco, ma l’emergenza Incendi si e’ solo spostata. Un altro rogo e’ divampato, infatti, poco dopo a ...

Nuovi Incendi in Sardegna : Solinas segue le operazioni di spegnimento : Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, segue costantemente, in collegamento con la sala operativa, le operazioni delle squadre antincendio anche oggi impegnate su più fronti con mezzi aerei e squadre a terra. “Assistiamo sgomenti e indignati – afferma Solinas – alle nuove tragedie del fuoco che in questi giorni di festa hanno devastato vaste zone della nostra Isola causando gravi danni all’ambiente e ...

Allerta Incendi Sardegna : ancora criticità arancione : Prorogata anche oggi l‘Allerta per il pericolo alto di Incendi in Sardegna. Bollino arancione in Gallura, nel Nuorese, nel Campidano di Oristano e Cagliari e nel basso Sulcis. Nel frattempo si registra già un nuovo rogo a Budduso’, nel Sassarese. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base Ala’ dei Sardi sta intervenendo su un rogo in localita’ Sos Canales, in prossimita’ all’area gia’ ...

Incendi Sardegna - diversi roghi : intervenuti 3 canadair : Emergenza Incendi in Sardegna due diversi roghi hanno interessato la regione. Si è reso necessario anche l’invio di canadair per contrastare due dei roghi scoppiati nel primo pomeriggio nell’Isola. In quello divampato nelle campagne di Perdasdefogu, in località Sa Perda Sa Figu, opera oltre alle squadre a terra e a tre elicotteri del Corpo Forestale, anche un aereo proveniente da Alghero. In un rogo scoppiato in Gallura, nel ...

Incendi in Sardegna : scoppiati 4 roghi - elicotteri in azione : Quattro Incendi sono divampati nelle scorse ore in Sardegna: il corpo forestale sta gestendo le fiamme con mezzi aerei. Un rogo si registra nelle campagne di Villacidro, nel sud dell’isola, dove stanno operando due elicotteri. Altri due mezzi aerei, sempre nel Sud Sardegna, sono intervenuti nel territorio di Perdasdefogu. A Ittiri, nel Sassarese è stato inviato un elicottero, mentre a Sarule è attivo un mezzo aereo partito da ...

Incendi in Sardegna : bollino arancione nella Sardegna orientale : Allerta per il pericolo Incendi in Sardegna: oggi la Protezione Civile ha emesso un “bollino arancione” per il sudest dell’Isola, comprese le zone interne, e sulla costa del Nuorese e della Gallura. Si segnalano roghi a Pula (Sud Sardegna), dove ieri sono dovuti intervenire 2 Canadair e 4 elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma. L’Incendio a Medau Nuraxeddu, di probabile natura dolosa, ha ripreso ...

Incendi in Sardegna : quest’anno più roghi ma meno superficie bruciata : “I dati degli Incendi di quest’anno fanno emergere come, nonostante il numero degli eventi sia fortemente cresciuto (dai 1.016 del 2018 ai 1.902 del 2019), sia migliorata notevolmente la tempestività di intervento e il coordinamento della macchina antIncendio regionale, in grado di spegnere l’Incendio nei primi 15/20 minuti, con oltre il 60% in meno di superficie bruciata rispetto alla media degli ultimi dieci anni”: lo ha dichiarato ...

Ferragosto con tanti Incendi in Sardegna : pericoloso rogo nel Cagliaritano - salvato anziano : Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Il vento di maestrale e le alte temperature hanno alimentato roghi in diverse zone dell’isola. Particolarmente rilevante l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio a Pula, nell’hinterland di Cagliari. Un anziano si è sentito male ed è stato soccorso dagli uomini del Corpo forestale che lo hanno raggiunto in elicottero. Per domare le fiamme, che si stavano avvicinando ...

Incendi in Sardegna : in fiamme la pineta polmone verde di Nuoro : A Nuoro, nella notte, un Incendio è divampato nella pineta di “Ugolio” il polmone verde della città. Le fiamme si sono sviluppate dopo la mezzanotte e per contenerle sono state necessarie 4 squadre a terra dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte. La presenza del forte vento di maestrale ha favorito l’avanzata delle fiamme, che sono state circoscritte solo all’alba, anche con l’ausilio di un ...

Incendi in Sardegna : elicotteri in azione a Buddusò e Nuoro : Ferragosto di Incendi in Sardegna: l’elicottero regionale del Corpo forestale è intervenuto per domare un vasto rogo a Buddusò, nel Sassarese. Le fiamme si sono sviluppate ieri a Su Campu. L’elicottero è decollato dalla base di Anela all’alba, coadiuvato dal presidio organizzato dal comando forestale di Buddusò, operativo tutta la notte, e dalla colonna mobile del Corpo forestale con mezzi e personale degli ispettorati di ...