Incendi | Protezione Civile | oggi 15 richieste di intervento aereo | la maggior parte da

Incendi boschivi - la Protezione Civile : “Oggi 21 richieste d’intervento aereo” : Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 21 le richieste di ...

Incendi boschivi - la Protezione Civile : “Oggi 17 richieste di intervento aereo” : Prosegue senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 17 le richieste di ...

Incendi boschivi - la Protezione Civile : “Oggi 15 richieste d’intervento aereo” : Prosegue l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 15 le richieste di concorso ...

Incendi - la Protezione Civile : oggi 18 richieste di intervento aereo : Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si e’ reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 18 le ...

Incendi - Protezione Civile : “Oggi 22 richieste di intervento aereo” - 16 solo in Sicilia e Calabria : Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 22 le richieste di ...

Incendi - Protezione Civile : oggi 18 richieste d’intervento aereo - situazione più critica in Sicilia : Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dall’alba di questa mattina nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi a supporto delle operazioni svolte dalle squadre a terra, in particolare nelle aree settentrionali e centrali della Sicilia. Al momento, sono 18 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro ...

Incendi : intesa tra Coldiretti Lazio e protezione civile regionale per la prevenzione dei roghi : In occasione della finale del concorso Oscar Green 2019, il protocollo d’intesa firmato dalla Coldiretti Lazio e dall’Agenzia regionale di protezione civile per una serie di attività finalizzate alla prevenzione, al contrasto degli Incendi e al soccorso nelle fasi di emergenza, è stato siglato questa mattina. L’accordo, che avrà una durata di 3 anni, prevede il supporto operativo degli imprenditori agricoli per l’apertura ...

Sardegna - alto rischio di Incendi domani : allerta arancione della Protezione Civile : Mezza Sardegna ad alto rischio di incendi per tutta la giornata di domani, mercoledì 10 luglio. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso con codice arancione (attenzione rinforzata) nel Sulcis, tutto il Campidano, da Oristano a Cagliari, e sulla fascia costiera della Gallura e del Nuorese. Nel resto dell’Isola il codice è giallo (pericolosità media). Dopo la bolla africana di questi ultimi giorni, con picchi di +42°C in alcune ...

Vicenza : Protezione Civile - interventi per limitare inquinamento post Incendio (2) : (AdnKronos) - “Nelle prossime ore faremo il punto della situazione per verificare i risultati delle analisi chimiche prodotte da Arpav – conclude Dell’Acqua – va sottolineato che la moria della fauna ittica è drasticamente diminuita nelle ultime ore, ma, purtroppo, risulta essere causata dall’assenz

Vicenza : Protezione Civile - interventi per limitare inquinamento post Incendio : Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - Alle 17 è stato fatto il punto della situazione sugli interventi della Protezione Civile Regionale in corso dalla notte scorsa tra Cologna Veneta e Lonigo, tra le province di Verona e Vicenza, per evitare che l’inquinamento provocato dall’incendio di una fabbrica di ver