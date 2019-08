Incendi | bruciano tante foreste del mondo | lo scatto impressionante della NASA

Incendi o a Biella - bruciano rifiuti speciali della ditta Bergadano : “Tenete chiuse le finestre” : Incendio a Biella : a bruciare nel Comune di Gaglianico sono i rifiuti speciali della ditta Bergadano sulla strada Trossi. La colonna di fumo nero è visibile anche dall'autostrada A4. Le autorità invitano la popolazione a restare in casa e a chiudere le finestre.Continua a leggere

Incendi o a Palermo - bruciano Monreale a Ciaculli nella notte : almeno 80 evaucati : Maxi Incendio a Palermo e provincia nella notte , che ha costretto 20 famiglie ad evacuare le proprie abitazioni in preda al panico. Centinaia di vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, anche con l'uso di Canadair. Tra le zone più colpite quelle di Monreale e Ciaculli : "Rogo certamente doloso".Continua a leggere

Ondata di caldo - Incendi in Campania - Sardegna e Umbria : bruciano i boschi irpini - vasto rogo nel Sassarese minaccia le abitazioni : Brucia l’ irpini a a causa del caldo africano e delle disattenzioni delle persone. Quattro incendi stanno danneggiando i boschi della provincia: Paternopoli, Lioni, Pietradefusi e Cervinara sono i comuni sotto l’attacco delle fiamme. All’opera ci sono i vigili del fuoco, gli operatori della Sma Campania e le squadre delle comunità montane coinvolte. “Purtroppo abbiamo tutti gli elicotteri regionali impegnati nel ...

Tremendo Incendio in allevamento di polli nel padovano : bruciano oltre 200 mila animali : Un feroce incendio è divampato intorno alle 14 di oggi in un'azienda zootecnica del padovano, a Borgo Veneto, in località Santa Margherita d'Adige. A bruciare un allevamento di polli che può...