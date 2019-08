Incendi Brasile | Bolsonaro | “Ambientalisti e Ong stanno bruciando l’Amazzonia per

Brasile - SOS Incendi in Amazzonia : “I polmoni del pianeta si stanno riducendo in cenere” : “In questo esatto momento, giganteschi incendi boschivi, che si espandono a velocità mai viste prima, stanno distruggendo la foresta pluviale amazzonica a un ritmo allarmante. La nostra casa è letteralmente in fiamme, e i polmoni del nostro pianeta si stanno riducendo in cenere“: l’allarme viene lanciato dal movimento internazionale Fridays For Future, in riferimento agli incendi che stanno interessando la foresta amazzonica. ...

Amazzonia in fiamme - Incendi record : “C’è una guerra in corso nel mondo contro il Brasile” : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha accusato le ONG per i vasti incendi che stanno colpendo l’Amazzonia. “Forse – non lo sto affermando – stanno compiendo alcune azioni criminali per attirare l’attenzione contro di me, contro il Governo del Brasile“, ha dichiarato Bolsonaro. L’Associated Press riporta che a chi domandava prove per queste accuse il presidente brasiliano non le ha fornite. ...

Incendi Amazzonia - record di roghi in Brasile : San Paolo piomba al buio in pieno giorno e il fumo è visibile dallo spazio [GALLERY] : Qualche giorno fa, il cielo di San Paolo, in Brasile, si è letteralmente oscurato in pieno giorno. La città, insieme ad altre parti degli stati brasiliani di Mato Grosso e Paraná, è stata ricoperta dal fumo degli Incendi che stanno infuriando in Amazzonia. All’inizio del mese di agosto, Amazonas (il più grande stato brasiliano) ha dichiarato lo stato di emergenza per il crescente numero di Incendi boschivi. La stagione degli Incendi nella ...