In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Agosto | Il pagliaccio Rivuole il governo col M5S

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Fine consultazioni La trattativa sui 10 punti Il tempo scade martedì Il primo giro dei partiti al Colle si chiude con l’offerta di M5S a discutere di un patto di legislatura. Il Pd apre, Salvini vuole verificare se i gialloverdi non esistono più – La giornata – di Ilaria Proietti Mutande di ghisa di Marco Travaglio Che il Pd non fosse un partito, ma un manicomio, era noto, anche se dopo un anno passato a parlare di Salvini molti l’avevano dimenticato. Ora però è bastato che i riflettori tornassero a illuminarlo per rammentarlo anche ai più distratti. Basti pensare che per due anni nessuno in quel partito osava aprire il benché … La crisi Conte in campagna: “M5S e Lega? Sarebbe sindrome di Stoccolma” Dopo le dimissioni – I primi giorni da ex premier. La fine dei gialloverdi, l’ipotesi bis e la telefonata di Prodi: “Serve la coalizione Ursula” di ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Agosto: Falsa partenza. Zinga: “Conte no” Renzi: “Conte sì” - fattoquotidiano : Lunedì vuole un nome. Il presidente chiede garanzie sul patto di legislatura. Ma il collante non deve essere solo l… - fattoquotidiano : GIOVANNA MAGGIANI CHELLI Se n’è andata in punta di piedi, lontano dai riflettori accesi sul clamore che le sue paro… -