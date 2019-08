Il teaser del film Bombshell | tre star per gli scandali sessuali di Fox News

Hyundai EV Concept 45 - Primo teaser della show-car per Francoforte : A fianco della nuova generazione della i10 e della prima vettura sportiva a batteria nella storia del marchio, la Hyundai presenterà al Salone di Francoforte una show-car che prefigura i contenuti dei nuovi modelli elettrici del gruppo. L'accento sarà posto soprattutto sullo stile e sulla visione della mobilità elettrica da parte della Casa attraverso un prototipo dai tratti vintage ispirato alla Pony degli anni 70.Icone e ...

Marriage Story - i teaser del nuovo film Netflix in concorso al Festival di Venezia : Marriage Story, Netflix porta in concorso a Venezia 2019 un film con Scarlett Johansson e Adam Driver. Ecco i teaser Sulla mia pelle, Rome, The Ballad of Buster Scruggs, sono solo alcuni dei titoli portati dal servizio streaming Netflix al Festival di Venezia nel 2018, mossa che ha creato qualche malumore tra i puristi del cinema di una volta [cinema inteso come produzione creata per la distribuzione in una sala]. Dopo i successi dello scorso ...

ELITE – teaser e data di uscita della seconda stagione : Netflix annuncia che la seconda stagione della serie originale ELITE sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 6 settembre 2019. Qui di seguito trovate le prime immagini con il teaser ufficiale. Sinossi: Un nuovo anno scolastico è iniziato a Las Encinas, vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi di scuola. Tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile: i segreti sono un peso quasi ...

Rosy Abate 2 - i primi teaser della seconda stagione (Video) : Le repliche della prima stagione, andate in onda a luglio, hanno stuzzicato ancora di più l'attesa dei fan di Rosy Abate, che da quasi due anni attendono la seconda stagione della serie tv con Giulia Michelini. Ormai il conto alla rovescia sta per terminare: Rosy Abate 2, forte del successo della prima stagione (il finale toccò i 5 milioni di telespettatori), sarà infatti uno dei titoli con cui Canale 5 inaugurerà la prossima stagione.Rosy Abate ...

Beverly Hills 90210 : nuovo teaser e trama del primo episodio del revival : Beverly Hills 90210 – Diffuso online il nuovo teaser trailer e la sinossi ufficiale del primo episodio del revival: sieteL'articolo Beverly Hills 90210: nuovo teaser e trama del primo episodio del revival proviene da TenaceMente.com.

The Irishman - ecco il teaser trailer dell’ultimo film di Martin Scorsese : “Mi hanno detto che imbianca le case?”. “Sì signore”. Lo scambio di battute tra Robert De Niro/il killer Frank Sheeran e Al Pacino/Jimmy Hoffa in The Irishman è fulminante. E anche se Martin Scorsese ha snobbato il Festival di Venezia per un’anteprima più casalinga come il New York film Festival a fine settembre, il teaser trailer del suo ultimo film disponibile online da oggi fa venire egualmente l’acquolina in bocca. teaser confezionato ...

The Irishman - il teaser del film Netflix di Martin Scorsese - con Robert De Niro e Joe Pesci : The Irishman, le prime immagini e il teaser del film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Joe Pesci. Il film aprirà il New York film Festival il 27 settembre. Netflix ha rilasciato le prime immagini di The Irishman, il film che pare sarà l’evento dell’anno per l’appassionati di film d’autore per i nomi coinvolti. I protagonisti infatti saranno Robert De Niro e Joe Pesci, che verranno diretti da Martin Scorsese. Il film ...

Nel teaser della seconda stagione di Mindhunter anche Charles Manson : http://www.youtube.com/watch?v=wIazdDw4tao Dopo i primi episodi diffusi nel 2017, arriva finalmente la seconda stagione di Mindhunter, annunciata in queste ore da un nuovo inquietante e concitato teaser. La serie tv di Netflix creata dal regista David Fincher torna a occuparsi della profilazione dei serial killer, scienza che nell’epoca in cui è ambientata, ovvero la fine degli anni Settanta, era ancora in fase di incubazione. I ...

Fortnite : una nuova immagine teaser della Stagione 10 lascia presagire il ritorno di alcune skin classiche : Ormai ci stiamo avvicinando sempre più all'inizio della Stagione 10 di Fortnite ed Epic Games ha pubblicato tramite i suoi canali social la terza immagine teaser dedicata all'atteso evento.L'immagine pubblicata oggi 30 luglio ci porta a pensare che vedremo una delle skin classiche del titolo, precisamente parliamo del costume Deriva, skin sbloccabile tramite il Pass della Battaglia della Stagione 5. Secondo alcune teorie la Stagione 10 sarà un ...

The Walking Dead - il primo teaser della nuova serie spinoff : https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1155999655387287557 Negli scorsi mesi è arrivata l’ufficialità su un nuovo progetto seriale legato a The Walking Dead: la serie tv culto sull’apocalisse zombie, infatti, produrrà un altro spinoff ancora senza titolo ma incentrato su nuovi personaggi e in particolare su una generazione più giovane di protagonisti. Il progetto è ancora senza titolo ma in queste ore è stato diffuso un breve ...

BMW - Il teaser degli interni della iNext : La BMW iNext sarà piuttosto innovativa nel design dei comandi, come conferma il teaser del volante appena pubblicato. Il taglio esagonale del volante a due razze è qualcosa di nuovo per il marchio tedesco, che non rinuncia però alla classica elica bianco-blu al centro. Sulle razze stesse sono visibili dei comandi e saranno presenti anche fibre ottiche che indicheranno con i colori le fasi di attivazione e disattivazione della guida ...

The Walking Dead : The Movie - il teaser del film su Rick Grimes : The Walking Dead: The Movie, presentato da AMC il teaser del film ispirato alla serie con protagonista Rick Grimes. The Walking Dead: The Movie, Rick Grimes ritornerà con un nuovo film in cui la sua storia continuerà. Trovi il teaser alla fine dell’articolo. Durante il San Diego Comic-Con in occasione del panel dedicato alla serie horror targata AMC, Universal Pictures ... Leggi tuttoThe Walking Dead: The Movie, il teaser del film su ...

Mortal Kombat 11 : un'immagine teaser suggerisce l'arrivo di Sindel : NetherRealm sta suggerendo ai fan l'arrivo di un altro personaggio DLC per Mortal Kombat 11, segnala Gamespot. Il combattente in questione sarebbe Sindel, stando al tweet del produttore Ed Boon.L'immagine mostra Sindel avvolta nell'ombra accompagnata dallo slogan "7 deadly Sindels", un riferimento al concetto religioso dei sette peccati capitali. Il teaser non ha dato alcuna indicazione su quando aspettarsi ulteriori dettagli o una data di ...