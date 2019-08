Fonte : blogo

(Di giovedì 22 agosto 2019) La rete dicita i giornali di. Non accade durante uno spot bensìde L’che, giovedì mattina.Pronti via e nello studio de La7 appare Francesco Magnani, chiamato ad introdurre i temi di giornata dominati ovviamente dalle consultazioni al Quirinale. “Se la crisi di governo in pieno agosto è stata un rebus e la nascita di un nuovo esecutivo potrebbe rivelarsi ancora più complicata della compilazione di un cruciverba, c’e’ anche da dire che in questo scorcio di fine estate è tornata prepotente la politica, la politica alla vecchia maniera”, spiega il conduttore.Ildide L'che. La7ilplacement casalingo pubblicato su TVBlog.it 22 agosto 2019 15:54.

SerieTvserie : Il settimanale di Cairo nella copertina de L'Aria che tira. La7 lancia il product placement casalingo - falcions85 : Il settimanale di Cairo Enigmistica Mia appare nella copertina de L'Aria che tira. Su La7 va in scena il product pl… -