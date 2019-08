Il Psg rifiuta l’offerta del Real Neymar vorrebbe solo il Barcellona

Calciomercato Psg - niente sconti per Neymar Jr : rifiutate due super offerte di Real Madrid e Barcellona : Il club parigino avrebbe rifiutato due sontuose offerte di Real Madrid e Barcellona per Neymar, per il quale la Juventus resta alla finestra Tutti pazzi per Neymar Jr, in uscita dal Paris Saint-Germain e al centro di questo Calciomercato estivo. Sul giocatore brasiliano ci sono da tempo le big spagnole, Real Madrid e Barcellona infatti farebbero carte false per avere il campione verdeoro in rosa, deciso a cambiare aria dopo un’estate ...

Le Parisien : il Psg rifiuta l’ennesima offerta del Barcellona per Neymar : Arriva l’ennesimo no del Psg su Neymar al Barcellona. Secondo l’edizione odierna de Le Parisien, il club francese ha rifiutato l’ultima offerta formulata dai catalani per riportare a casa il brasiliano. La trattativa va avanti da tempo e il Psg non si muove dalla sua idea di lasciar partire Neymar solo con un prestito con obbligo di riscatto. Mentre il Barcellona aveva provato l’ennesimo escamotage offrendo 20 milioni e ...

Juventus - Dybala adesso è un caso : l’argentino rifiuta tutti - solo il Psg può convincere la Joya : Altro giro, altra corsa, altro rifiuto. Paulo Dybala sta condizionando nettamente il mercato della Juventus, si allontana ormai definitivamente il trasferimento in Premier League, mancano ormai poche ore al gong per pensare di arrivare ad un accordo. L’argentino ha fatto saltare lo scambio con Lukaku (il belga è un nuovo calciatore dell’Inter), poi ha rifiutato il trasferimento al Tottenham, la Juventus e gli Spurs avevano ...

Calciomercato Juve : Dybala avrebbe rifiutato l'Inter - interesse da Psg e United (RUMORS) : Paulo Dybala non si unirà all'Inter questa estate dopo che l'attaccante della Juventus avrebbe detto un secco 'no' ai nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport. Sia Dybala che Fabio Paratici sono certi di non volere il trasferimento all'Inter, indipendentemente dal fatto che Maurito sia incluso nell'accordo. Però, il venticinquenne non è considerato intoccabile dai bianconeri, infatti su di lui c'è l'Interesse del Bayern Monaco, Manchester ...

Neymar-Barcellona : la trattativa si fa complicata! Il Psg ha rifiutato un’offerta dei blaugrana - i dettagli : La situazione si fa sempre più complicata per Neymar: il Barcellona è lontanissimo, rifiutata un’offerta dal PSG Non è stato ancora definito il futuro di Neymar: il calciatore brasiliano ha espresso la volontà di voler dire addio al PSG per diventare un calciatore blaugrana. Secondo gli ultimi rumors, sembra che il Barcellona non abbia intenzione di lasciarsi scappare il giovane calciatore brasiliano e avrebbe offerto al club ...

Neymar al Barcellona? Il Psg rifiuta 40 milioni più Coutinho e Dembele : Si fa in salita la strada che dovrebbe portare Neymar al Barcellona. Il PSG non fa sconti e rifiuta 40 milioni più Coutinho e Dembele.“powered by Goal”Solo fino a qualche mese fa, la cosa sarebbe stata complicata anche solo da immaginare, ma la realtà oggi dice che il PSG è pronto a cedere Neymar e che quindi il fuoriclasse brasiliano è uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.Da settimane si parla del possibile ritorno ...