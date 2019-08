Il Parlamento del Kosovo ha approvato il suo scioglimento e la convocazione di elezioni

Presidente del Parlamento neozelandese allatta bimbo alla Camera : “I piccoli calmano gli animi” : La trovata di Trevor Mallard, Presidente della Camera neozelandese, che, durante una delle sedute del Parlamento, si è presentato sullo scranno al centro dell’assemblea con un piccolo bimbo in braccio allattandolo con un biberon. Il neonato è figlio di un collega di partito e del marito si questo, nato da madre surrogata.Continua a leggere

Così dopo 30 anni il Nord è sparito dal Parlamento. Con la complicità della Lega : Correva l’anno 1987. Trentadue anni fa. Due signori apparentemente pittoreschi e sbucati quasi dal nulla approdavano al Parlamento romano per la prima volta con una sigla sconosciuta alla politica del bel paese: Umberto Bossi al Senato e Giuseppe Leoni alla Camera furono eletti con un pugno di voti

Sergio Mattarella - il calendario delle consultazioni. Conte si dimette - ma niente sfiducia in Parlamento : Consultazioni lampo. Giuseppe Conte ha rassegnato martedì sera le dimissioni al Quirinale e il presidente Sergio Mattarella ha già diramato il calendario delle consultazioni, segno che la crisi di governo era ormai già data per scontata sul Colle. Si comincia mercoledì 21 agosto con il presidente e

Il presidente indonesiano ha proposto al Parlamento di spostare la capitale da Giacarta all’isola del Borneo : Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha proposto formalmente al parlamento di spostare la capitale del paese da Giacarta, sull’isola di Giava, al Kalimantan, termine che indica la parte indonesiana dell’isola del Borneo. Widodo non ha specificato dove di preciso dovrebbe essere

Lo sballo del sovranismo messo a nudo dal Parlamento sovrano : La meravigliosa crisi del governo populista ha innescato una serie di effetti a catena che hanno contribuito a stravolgere in modo improvviso alcuni assiomi recenti della politica italiana. Matteo Renzi, per mesi, ha minacciato di uscire dal Pd nel caso in cui il Pd avesse costruito un’alleanza con

Quagliariello (Club Napoli Parlamento) : “Prenderemo iniziative contro la decisione della Juve” : Gaetano Quagliariello, senatore di Forza Italia e presidente del Club Napoli Parlamento, ha rilasciato delle dichiarazioni al Roma sulla questione Juve-Napoli vietata ai nati in Campania: “Sorriderà qualche radical chic, finalmente da qualche parte vale lo Ius Soli” Quagliariello scherza, poi diventa serio: “E’ una decisione razzista. Già in altre occasioni come questa abbiamo presentato interrogazioni parlamentari e ...

Furto con incendio in Villa Riva Berni - ex 'Parlamento del Nord' Lega : Francesco Curridori Stanotte un incendio ha colpito Villa Riva Berni di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, dimora barocca del '600 conosciuta per aver ospitato il Parlamento del Nord voluto all'epoca da Umberto Bossi Stanotte un incendio ha colpito Villa Riva Berni di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, dimora barocca del '600 conosciuta per aver ospitato dal '95 al '99 il Parlamento del Nord voluto all'epoca dal ...

Domani 18 giugno 2019 - ore 11 - in diretta su Rai 2 - Relazione Annuale al Parlamento della Commissione di garanzia per gli scioperi nel 2018 : #OpenSenato 18 giugno 2019, ore 11, in diretta su Rai 2. Dalla Sala Koch di Palazzo Madama: Relazione Annuale al Parlamento sull’attività della Commissione di garanzia per gli scioperi nel 2018 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Sanato Maria Elisabetta Alberti Casellati. View original post

Lettera del Cio al Malagò - preoccupazioni per la riforma dello sport discussa in Parlamento : Olimpiadi Milano-Cortina a rischio? : Il Cio ha inviato una Lettera a Giovanni Malagò contenente delle ‘preoccupazioni’ riguardandi la nuova riforma dello sport discussa in parlamento: in dubbio le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 “Saremmo grati se lei, nel suo ruolo di presidente del Coni ma anche nel suo ruolo di Membro Cio che rappresenta il Cio il Italia, potesse portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di Governo ...

Matteo Salvini - diktat contro la folle mozione no-Tav del M5s : "Se vanno in Parlamento a votare contro..." : Non solo il voto di fiducia sul decreto sicurezza-bis. A minare la tenuta del governo c'è anche l'inspiegabile mozione del M5s contro la Tav, l'alta velocità sostenuta dal governo di cui i grillini fanno parte, l'opera sbloccata definitivamente dal sì di Giuseppe Conte, premier nei fatti pentastella

Dl Sicurezza Bis - Marcucci (Pd) : “Non c’è mandato al relatore. La solita vergogna - si calpestano diritti del Parlamento” : “E’ la solita vergogna, si calpestano i diritti del Parlamento , si impedisce di discutere sul Decreto Sicurezza bis, come su altri provvedimenti che arriveranno in Aula questa settimana. E’ un’abitudine brutta, pessima, di boicottare l’attività del Parlamento. Se ne fregano, per loro è importante portare a casa un provvedimento pessimo “. Così, in una intervista di Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il ...

Eutanasia legale - il videoappello dell’Associazione Luca Coscioni : “Il 19 settembre in piazza per chiedere al Parlamento di farsi vivo” : A chiedere l’Eutanasia legale “è il 93% degli italiani, un dato mai registrato prima d’ora”. Così l’Associazione Luca Coscioni commenta quanto emerge da una ricerca Swg, commissionata dall’associazione, su un campione di 1000 soggetti di tutte le fasce di età. “Inoltre, dalla survey è emerso un altro dato estremamente significativo sull’attuale atteggiamento dei grandi media nei confronti di un ...

Quelli che in difficoltà riscoprono la sovranità del Parlamento : "Quando sono in difficoltà riscoprono la sovranità del Parlamento, ma la verità è che non fanno altro che strumentalizzarlo”. E per non ammettere il proprio fallimento sulla Tav ne chiedono pure una pronuncia, “qui occorre il parere dell’Aula…”. “Sulla vicenda che riguarda la Tav mi trovano perfino

Tav - Grillo : “Scontento ma decide Parlamento. Tony Nelly ha fatto miracoli per ridurre impatto della piramide del terzo millennio” : Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle si dice “molto scontento” per le frasi del premier Giuseppe Conte sulla Tav. Ma, aggiunge, “credere che basti essere al governo, in tandem, per bloccare un processo demenziale come questo significa avere dimenticato che non siamo una repubblica presidenziale oppure una dittatura”. E, nel suo ultimo post sul blog personale, riconosce che “Tony Nelly” – ...