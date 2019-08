Fonte : agi

(Di giovedì 22 agosto 2019) Forza Italia ha chiesto un esecutivo di centrodestra o il, ma visto che al Colle si esclude la prima ipotesi perché non ha una maggioranza, l'asticella di Fi si sposta su elezioni anticipate. Dopo che il Pd ha aperto a un tentativo di governo politico, e Fdi ha chiesto il, cominciano a chiarirsi gli schieramenti in campo durante le consultazioni al Quirinale. Il presidente Mattarella sta ascoltando i partiti per registrare le loro intenzioni, con atteggiamento definito al Colle notarile. Unvirtuale sarà dunque sulla scrivania del capo dello Stato per avere il polsosituazione e capire se la maggioranza dei parlamentari è a favore delanticipato o del tentativo di dar vita a un nuovo governo. Oggi, con la salita al Colle dei partiti più grandi, i nodi verranno al pettine e si capirà se la maggioranza potenziale di un governo Pd-M5s-Leu (341 ...

Agenzia_Italia : Il pallottoliere della crisi: chi vuole il voto subito, chi no - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Il pallottoliere della #CrisiDiGoverno, aggiornato con le disponibilità mostrate dalle #autonomie e da molte componenti… - prestia_fabio : RT @lucianoghelfi: Il pallottoliere della #CrisiDiGoverno, aggiornato con le disponibilità mostrate dalle #autonomie e da molte componenti… -