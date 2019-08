Il nuovo album di Harry Styles è in arrivo | indizi e indiscrezioni dopo i 2 video

Il 4 ottobre esce il nuovo album live dei Simple Minds : Il 4 ottobre BMG pubblicherà "live in the City of Angels" (SimpleMinds.lnk.to/liveFA) un album che cattura i Simple Minds dal vivo nel loro tour più recente. Dopo il successo del disco "Walk Between Worlds" del 2018, proseguendo nel loro percorso di rinascita, rafforzando al contempo la loro reputazione di grande live band, lo scorso autunno i Simple Minds si sono recati in Nord America per intraprendere il loro primo tour coast to coast in ...

Harry Styles : il nuovo album potrebbe uscire prima di quanto pensi : Tipo ADESSO

Tool : la band ha ricevuto minacce di morte se non fosse uscito il nuovo album : Molte volte i fan di un artista diventano esasperati fino a raggiungere azioni decisamente eccessive: nel caso dei fan dei Tool che quest'estate finalmente potranno ascoltare il tanto atteso nuovo album dei loro beniamini, si è arrivati addirittura alle minacce di morte. A raccontarlo è stato il batterista della band, intervistato da Metal Hammer: evidentemente tredici anni senza nuovi brani hanno fatto impazzire i fan del gruppo. minacce di ...

Nice To Meet Ya è il nuovo singolo di Niall Horan e anticipa il secondo album da solista : Si intitola Nice To Meet Ya il nuovo singolo di Niall Horan in uscita a settembre. Quando la reunion degli One Direction sembrava poter essere quasi certa, Niall Horan annuncia il rilascio del suo secondo album di inediti. Il nuovo disco è attualmente in fase di lavorazione e potrebbe vedere la luce già entro la fine del 2019, anticipato dal brano Nice To Meet Ya la cui pubblicazione è attesa nel mese di settembre, in una data ancora da ...

Taylor Swift ha svelato la tracklist del suo nuovo album "Lover" : Ecco quali saranno i duetti

Private Loving sarà il nuovo singolo di Rihanna dal prossimo album reggae? : Mentre l'attesa per l'annuncio dell'uscita sul mercato si fa sempre più lunga, spunta un titolo inedito che potrebbe essere il nuovo singolo di Rihanna in vista del rilascio dell'annunciato album dalle influenze reggae. Non è stata ancora annunciata una data d'uscita per il disco a cui la popstar barbadiana sta lavorando ormai da oltre due anni, mentre più di tre ne sono passati dall'ultimo progetto in studio, ANTI, risalente al 2016. Nel ...

Due inediti di Lana Del Rey in attesa del nuovo album : l’audio di Season of the Witch e Looking for America : Dopo averli anticipati online questa settimana, Lana Del Rey ha pubblicato due inediti nello stesso giorno: Season of the Witch e Looking for America sono apparsi entrambi negli store digitali e sulle piattaforme streaming il 9 agosto. Prodotto da Jack Antonoff, Looking for America ??è una canzone di grande impatto emotivo scritta da Del Rey in reazione alle recenti sparatorie di massa in Texas e Ohio. La popstar ha raccontato su Instagram ...

Slipknot "We are not your kind"/ Oggi esce nuovo album "contro la solitudine del web" : Slipknot, "We are not your kind": Oggi esce il nuovo album. La risposta della metal band americana alla solitudine del web: "C'è grande insicurezza".

Gianna Nannini : in autunno il nuovo album made in Nashville : Il 15 novembre esce “La differenza”, il nuovo atteso album di inediti di Gianna Nannini. È il diciannovesimo album in studio della rocker italiana per antonomasia, che arriva a distanza di due anni da “Amore gigante”. In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto di realizzare “La differenza” (Sony Music) nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, ...

Un brano con Selena Gomez e Katy Perry nel nuovo album di Taylor Swift? La presunta tracklist di Lover : Dopo le sessioni d'ascolto in anteprima riservate ai fan, è trapelata in rete una presunta tracklist di Lover, il nuovo album di Taylor Swift in uscita il 23 agosto. La popstar del Tennessee ha chiamato a raccolta un gruppo di fan per far ascoltare loro in anteprima i brani del disco: la #LoverSecretSession - così è stata ribattezzata sui social - si è tenuta nella sua casa di Londra durante il fine settimana e nonostante le richieste di ...

Fred De Palma ha annunciato l'uscita del suo nuovo album "Uebe" : In arrivo a settembre

Una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone : l’annuncio dallo studio di Los Angeles : Ci sarà anche una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone, in lavorazione in questi mesi in California, a Los Angeles. Ad annunciare la collaborazione è stato lo stesso rocker di Zocca, con una foto scattata in studio insieme alla cantante salentina e al musicista e frontman degli Stadio Gaetano Curreri, co-autore di decine di grandi successi del Blasco. Il prolifico duo stavolta si è messo all'opera per la Marrone, che così ...

