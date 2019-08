Il MoVimento Cinque Stelle apre a Pd Lega rilancia ma la porta sembra chiusa

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 22 agosto 2019) IlM5sal dialogo con il Pd: l'assemblea dei parlamentari ha dato, per acclamazione, mandato a Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, rispettivamente presidenti del gruppo Senato e del gruppo Camera, di trattare con i Dem. Laoggicon Matteo Salvini che ha detto di non "serbare rancore" e elogiato Luigi Di Maio che al governo "ha fatto bene", dicendosi disponibile a un governo dei 'si''. Ma le porte dei 5no ormai chiuse. Tant'e' che durante la riunione sarebbe stato chiesto di ufficializzare lo stop al partito di via Bellerio per mandare un segnale chiaro di serieta' e disponibilita' al Partito democratico. E se l'accordo si dovesse realizzare, i 5-Pd potrebbero indicare un nome a Sergio Mattarella - si ipotizza in ambienti pentastellati - gia' mercoledi', dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale.Per i 5il punto di ...

