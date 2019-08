Il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato un’analisi costi-benefici che esprime un

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato Italiane : cv agosto : Attualmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricercano ulteriori risorse diplomate e laureate con il ruolo di tecnico esperto, geometra, ingegnere e architetto, da assegnare presso le aree di lavoro posizionate sul territorio nazionale. Bandi di concorso ad agosto Il Mit ha pubblicato per conto del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ...

Scuola - via libera del ministero delle Finanze all’assunzione di 53mila docenti entro il 2020 : Via libera all’assunzione di oltre 53mila docenti entro il 2020. A comunicarlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota in cui spiega le motivazioni del numero, diminuito di circa 5mila unità rispetto alla richiesta del Ministero dell’Istruzione formulata a inizio mese per andare a riempire i posti vacanti e disponibili in dotazione organica. Nella domanda, precisa il Mef, “non veniva tenuta in ...