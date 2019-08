Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2019) Disordini e lunghe discussioni con le forze dell’ordine per ildi Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio soprannominato, giustiziato con un colpo alla nuca qualche settimana fa. Bara nera con la scritta «Irriducibili», quella in cui si è dato l’ultimo saluto a Piscitelli nel Santuario del Divino Amore su disposizione della Questura che ha accordato alla famiglia il permesso delle esequie. Tanti gli esponenti del mondo ultras e vicini alle fronde fasciste arrivati per rendere omaggio aTra i presentiildel, Lucci,al fianco del ministro dell’Internonei mesi scorsi L'articolo Il: aldiildelconilNapolista.

mimmogammella2 : RT @napolista: Il Mattino: Al funerale di #Diabolik anche il capo-#ultrà del #Milan fotografato con #Salvini Bara nera e saluti fascisti pe… - napolista : Il Mattino: Al funerale di #Diabolik anche il capo-#ultrà del #Milan fotografato con #Salvini Bara nera e saluti fa… - halajuventus : RT @CurvaStone: Un funerale alla sei del mattino COME FOSSE UN BOSS DELLA MAFIA...manco PROVENZANO O BUSCETTA O RIINA?????? fate schifo ma tan… -