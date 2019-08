Il M5S al Pd | la prima forza siamo noi | niente veti I leghisti chiamano e

Governo - Zingaretti a M5S : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" | Prima giornata di consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Carte coperte tra Lega e M5S prima della resa dei conti : Due giorni al 'redde rationem' al Senato: Carte coperte, tattica dell'attesa e occhiate di tralice tra le due forze di governo. Parlare apertamente vorrebbe dire avviare le danze, in qualche modo dare all'interlocutore un appiglio per rilanciare e smuovere le acque. Nessuno lo vuole, e così continua il 'surplace', come quelli che nel ciclismo su pista di una volta duravano, interminabili, per decine di minuti. Il record in gara è di ...

Matteo Renzi spinge il Pd verso il M5S - prima slavina : "Credibilità distrutta" - chi molla Zingaretti : «La politica delle giravolte ha distrutto la credibilità della politica». Carlo Calenda rompe la armonia interna al Pd creata con lo stop a Salvini in Senato e spara a zero sull' ipotesi di creare un "governo di scopo", progetto che potrebbe poi protrarsi fino alla fine della legislatura. Leggi anch

Sfiducia Conte : al voto il 20 agosto. Prima intesa PD-M5S : Sfiducia Conte: al voto il 20 agosto. Prima intesa PD-M5S Nella giornata di ieri, 13 agosto, si è celebrata la Prima sessione parlamentare durante la crisi di governo. Il nuovo asse (non ancora alleanza) PD-M5S ha frenato le aspirazioni del carroccio, di votare la Sfiducia al premier Conte già nella giornata di oggi, 14 agosto. L’opposizione alla Lega (quindi includendo il M5S) ha però votato in maniera compatta e, pertanto, si conferma ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Agosto : Prima sberla a Salvini : nasce la maggioranza M5S-Pd-LeU : In trincea Senato, primo voto anti-Lega M5S, Pd e Leu vanno insieme Nuovo round – Nella riunione dei capigruppo emerge l’asse contro Salvini. Oggi in aula si decide il calendario: Conte non andrà in Parlamento Prima di lunedì 20 Agosto di Ilaria Proietti e Tommaso Rodano Vuoti poteri di Marco Travaglio Ieri colui che si credeva (e veniva descritto come) il padrone del vapore ha definitivamente perso il controllo della situazione. I ...

Boschi : "Superare liti con M5SIl Paese viene prima del Pd" : "Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo". Lo dice Maria Elena Boschi, invitando a superare "le liti con i 5Stelle" Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - Salvini : Parlamento si esprima prima di Ferragosto. Lite con M5S : Salvini vuole elezioni il prima possibile e punta a che il Parlamento si riunisca prima di Ferragosto. «L'unica cosa che mi aspetto è che il Parlamento si esprima il prima possibile,...

Salvini pressa per voto. Con M5S scontro su Iva - inciuci e tempi. Pd chiederà di votare prima la sfiducia a leader Lega : All'indomani dell'ufficializzazione della crisi, oggi è stata la giornata delle accuse incrociate tra Lega e M5s, ma anche quella dell'avvio della partita sui tempi per il passaggio in Parlamento di Giuseppe Conte. Il premier ha passato la giornata tra Palazzo Chigi e impegni familiari, senza dire una parola dopo la dichiarazione rilasciata ieri sera in sala stampa. L'intenzione è di tornare a parlare a Palazzo Madama, durante la discussione ...

M5S punta al voto sul taglio dei parlamentari prima della sfiducia : al vaglio raccolta firme per convocare la Camera : Completare l’iter parlamentare della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari prima che il governo Conte sia messo in discussione in Parlamento. È l’obiettivo del Movimento 5 stelle, che sta valutando in queste ore, a quanto si apprende, la possibilità di chiedere la convocazione straordinaria della Camera, prima che venga votata la mozione di sfiducia al governo, per approvare in via definitiva la ...

Tav - Salvini e Toninelli si ignorano in aula. Gelo Lega-M5S prima del voto decisivo : Nel giorno del voto decisivo del Senato sulla Tav sembra non ricomporsi la frattura tra Lega e M5s sulla questione. Il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che negli ultimi giorni hanno polemizzato in più di un’occasione, si sono ignorati. L'articolo Tav, Salvini e Toninelli si ignorano in aula. Gelo Lega-M5s prima del voto decisivo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini : “Da M5S troppe polemiche. Voto anticipato? Vedremo prima di settembre” : “Abbiamo lavorato bene per tanti mesi, sarebbe sciocco negare che da qualche mese di troppo ci sono polemiche e litigi. Oggi abbiamo raccolto idee per l’Italia dei prossimi 20 anni. Se riesco ad applicarle bene, altrimenti o le fa qualcun altro o sicuramente non siamo qua attaccati alle poltrone. Questo lo vediamo da qui a breve, anche prima di settembre”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine ...

