Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia | la Procura di Ravenna apre un

figlio di Salvini su moto d’acqua della polizia - la Procura di Ravenna apre indagine : La Procura di Ravenna, competente per territorio ha aperto un fascicolo di indagine sul caso per accertare eventuali mancanze e abusi. L'indagine al momento quindi sarebbe solo conoscitiva e non vede persone indagate formalmente visto che è carico di ignoti. I pm avrebbero identificato anche i due agenti che cercarono impedire a un giornalista di filmare la scena.Continua a leggere

Dopo la moto d'acqua il figlio di Salvini ci ha preso la mano... : Ogni settimana in esclusiva per L'Espresso la striscia dedicata alla politica e all'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio

Il Ministro Costa : "Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della Polizia è un reato e va sanzionato" : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui ha parlato del caso del figlio del Ministro dell’Interno: “La vicenda del figlio di Salvini su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima configura un reato che è sanzionato, attenzione non sanzionabile, ma sanzionato”. Il Ministro, che è anche Generale dei Carabinieri, sottolinea che “io, se ho i ...

Marocco - Salvini non risponde alle domande del Fatto.it : “Soldi presi da Savoini? Ho comprato gelati per mio figlio” : Salvini non risponde sul merito ed evita ancora una volta dalle domande. Preferendo evaderle con risponde sarcastiche, per poi andare in ritirata. Così come fatto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega, il ministro dell’Interno continua a negare repliche e commenti anche su quanto svelato dal Fatto Quotidiano, in merito al viaggio fatto insieme in Marocco nel 2016 dall’attuale vicepremier, con lo stesso Savoini. Un viaggio dopo ...

Lega : Salvini - ‘soldi Savoini per gelati a mio figlio su moto acqua’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Con i 150mila euro che secondo alcune rivelazioni Gianluca Savoini avrebbe ricevuto dopo un viaggio in Marocco “ho comprato i gelati per mio figlio che è poi è andato sulla moto d’acqua”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis, risponde alla domanda di un giornalista. L'articolo Lega: Salvini, ‘soldi Savoini ...

"Mi preoccupa se c'è stata una limitazione al diritto di cronaca". Gabrielli sul figlio di Salvini e la moto d'acqua : Nella vicenda dell’acqua scooter della Polizia su cui è salito il figlio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “c’è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c’è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca”. Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine di un evento alla stazione di Milano Rogoredo. “La vicenda ...

