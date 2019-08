Il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest dal nuovo album

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) Dopo una lunga attesa per il sestoin studio ormai imminente, arriva l'annunciato ildiDel Rey perIt IYou; The, un'unica clip - scelta decisamente inusuale - per presentare due tracce dell'imminente disco di inediti in uscita il 30 agosto. In un cortometraggio della durata di 9 minuti, la Del Rey appare mentre canta le sue canzoni durante una malinconica vacanza sulle coste californiane: a dare continuità ai due brani è il fatto che la cantante li esegua su un piccolo palco di un club retrò, con la musica diffusa da un juke box. La regia delè di Rich Lee, con cui la cantautrice aveva già collaborato per iclip dei precedenti singoli, Lust For Life e White Mustang. Ilè un'antipasto chiamato ad alimentare l'attenzione sul progetto ad una settimana dall'esordio negli store fisici e digitali e sulle ...

Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ SUPERCLIPPINO (grazie a @IoFausto!) Simboli religiosi, doppio standard s… - acffiorentina : #FiorentinaMonza sintesi della giornata viola. Doppio #Vlahovic e doppio assist di #Montiel, rete di #Chiesa per la… - OptiMagazine : Il doppio video di #LanaDelRey per #FuckItILoveYou & #TheGreatest dal nuovo album (testi) -