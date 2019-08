Il dipendente del consolato britannico di Hong Kong detenuto in Cina è accusato di istigazione alla prostituzione - dicono i media locali : Il Global Times, un tabloid collegato al Partito Comunista Cinese, dice che il dipendente del consolato britannico di Hong Kong che da due settimane è detenuto in Cina, è accusato di istigazione alla prostituzione. Il tabloid cita fonti di polizia di Shenzhen,

Pechino conferma l’arresto del dipendente del consolato britannico di Hong Kong : La notizia della scomparsa di Simon Cheng Man-kit risale all’8 agosto scorso. Secondo la Cina si tratterebbe di un fermo per 15 giorni per «violazione della legge sulla sicurezza pubblica»

Tossicodipendente infila ago siringa su volante dell'auto di polizia : Rosa Scognamiglio All'alba di venerdì, un ragazzo giovane, probilmente un Tossicodipendente, ha infilato l'ago di una siringa sul volante di un'automobile della polizia. L'episodio è accaduto a Rogoredo, nei pressi della stazione Tossicodipendente infila ago sul volante di una vettura della polizia e poi scappa. L'episodio si è verificato a Milano, in zona Rogoredo, all'alba di venerdì 2 agosto. Un ragazzo, presumibilmente un ...

Senigallia - la denuncia di un dipendente sordomuto dell’ospedale : “Messo al front-office - ma non idoneo”. L’avvocato : “Follia” : Affetto da sordomutismo ma impiegato al front office dell’ospedale di Senigallia. È quanto ha denunciato all’Unione nazionale dei consumatori un giovane lavoratore, di appena 34 anni, che dopo due anni di precariato è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di operatore tecnico videoterminalista ai sensi della legge 68/1999. Collocato presso l’ufficio protocollo, il dipendente ha segnalato di aver dovuto più volte ...

Ruba i sediolini dello stadio San Paolo : dipendente comunale nei guai : Universiadi finite, riflettori spenti. Almeno in attesa dell’inizio del campionato di Serie A. Quale “migliore occasione” per Rubare i sediolini nuovi di pacca dello stadio San Paolo e portarseli a casa? A compiere il gesto un Lsu. I sediolini in questione erano stati smontati per fare spazio all’allestimento pensato per le Universiadi ed erano appoggiati in un deposito: non deve essere stato difficile appropriarsene ...

"Non ha pagato la spesa" : dipendente del supermercato licenziata - i colleghi si schierano con lei : Siamo a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Sessanta lavoratori hanno sottoscritto una lettera di solidarietà a sostegno di...

A Sharm El Sheik con il certificato di malattia : Finanza sequestra 57mila euro a dipendente del Comune di Parma : Una raffica di assenze ha fatto scattare la denuncia da parte del dirigente del settore. Nei guai anche la compagna psicologa

Varese : dipendente infedele truffa 800mila euro - arresto e sequestro beni : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Varese ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e contestuale sequestro di beni, per un valore di quasi 800.000 euro, disposto dal gip di Milano a carico di una donna, accusata di fro

L'oroscopo dell'amore di coppia - 3 luglio : Bilancia ambiziosa - Toro indipendente : Le sensazioni amorose prendono il volo nelle previsioni astrali dedicate alle relazioni a due. L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì promette grandi emozioni per ciascun segno zodiacale. Sensazioni profonde nelL'oroscopo dell'amore Ariete: la Luna dal cielo astrologico del Cancro vi infonde il desiderio di approfondire gli affetti familiari con entusiasmo e il senso del matrimonio sarà molto sentito. Approfittate dunque di Venere che è in ...