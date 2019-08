IL CASO Quando il dono supera il profitto nel creare impresa

Biagio D'Anelli e il CASO Pamela Prati/ "Tornata single? E quando è stata fidanzata?" : Biagio D'Anelli e il caso Pamela Prati: "Tornata single? E quando è stata fidanzata?". L'ex gieffino scherza sulla notizia dell'estate della showgirl...

Salvini - quando il ministro diceva : “I nostri agenti non sono autisti di nessuno”. Il video diventa virale dopo il CASO del figlio sulla moto d’acqua : “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, possono essere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. ...

CASO Di Maio-Gozi - ecco quando è possibile revocare la cittadinanza italiana : Il ministro Luigi Di Maio ha proposto di revocare la cittadinanza italiana a Sandro Gozi. La legge lo permette quando un cittadino accetta un impiego pubblico o una carica pubblica da un altro Stato, ma la Convenzione sulla Riduzione dell’Apolidia del 1961 lo vieta se la persona non ha altra cittadinanza

La verità sul CASO Harry Quebert : trama e quando va in onda : La verità sul caso Harry Quebert, quando va in onda la fiction con Patrick Dempresy e la trama Mediaset annuncia La verità sul caso Harry Quebert, la nuova serie thriller che vede protagonista l’attore Patrick Dempsey. Grande attesa per il pubblico di Canale 5, in particolare per i fan di Grey’s Anatomy, che ritrovano l’interprete […] L'articolo La verità sul caso Harry Quebert: trama e quando va in onda proviene da ...

«La Casa di Carta 3» & co : quando è il CASO di saper dire basta : The Vampire Diaries (2009 - 2017)Grey's Anatomy (2005 - in corso)Game of Thrones (2011 - 2019)Orange is the new black (2013 - 2019)Unbreakble Kimmy Schimdt (2015 - 2018)Black Mirror (2011 - in corso)Glee (2009 - 2015)The Leftovers (2014 - 2017)The Handmaid's Tale (2017 - in corso)Desperate Housewives (2004 - 2012)La Casa di Carta (2017 - in corso)House of Cards (2013 - 2018)Lost (2004 - 2010)Basterebbe dire di no, fermarsi lì, a un passo ...

CASO Arata - nuove intercettazioni : "I politici? Sono come le banche - quando li usi devi pagarli" : Le nuove intercettazioni svelano come, nei giorni decisivi per la formazione del governo, il faccendiere Francesco Paolo Arata, all'epoca consulente di Salvini per l’energia, ebbe un ruolo determinante per la nomina del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, oggi indagato per corruzione

CASO Siri - Arata intercettato : i politici quando li usi paghi : Caso Siri, Arata intercettato: i politici quando li usi paghi In alcune intercettazioni, l'imprenditore fa riferimento al rapporto con l’ex sottosegretario leghista e si vanta di averne sostenuto l'ingresso nel governo. Avrebbe anche cercato di far avere un incarico agli Esteri al figlio. Ira Di Maio: “Fatto ...

Matteo Salvini e il Metropol - "CASO programmato". "Quando doveva scoppiare" - il sospetto del leghista Bitonci : Era tutto pronto: una bella bomba elettorale sulla Lega, con timing decisamente sospetto. Nel suo retroscena sul Giornale, Augusto Minzolini raccoglie lo sfogo di Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia. Un big insomma, nella Lega e nel governo. "È allucinante, Matteo Salvini aveva capito tut

CASO Ragusa - quando la mamma di Antonio Logli disse : “Roberta non se ne sarebbe andata” : "Roberta da sola non sarebbe partita" lo dice Giancarla Tabucchi, la madre di Antonio Logli, all'indomani della scomparsa della nuora Roberta Ragusa, da Gello San Giuliano Terme. La madre di Logli, oggi imputato per omicidio e occultamento di cadavere, nei primi mesi della scomparsa aveva espresso al marito Valdemaro la convinzione che Roberta non avrebbe mai lasciato la famiglia. Oggi i figli sono convinti che sia andata via ...