Icardi Juventus | altra svolta | Paratici incontra Giuffrida | c’è il nuovo retroscena!

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Juventus - colpo grosso in arrivo : Neymar - Suarez o Icardi? Paratici a lavoro : Juventus – Dall’estero arrivano nuove indiscrezioni sul possibile inserimento della Juventus per Neymar, in uscita dal PSG e nel mirino soprattutto delle due ‘Grandi’ di Spagna Barcellona e Real Madrid. Dopo Brasile e Spagna, anche dalla Francia riportano di un eventuale tentativo dei campioni d’Italia per portare a Torino il campione verdeoro. Juventus, Suarez o Icardi? Traccia di mercato questa smentita però ...

Icardi Juventus - clamoroso : l’attaccante rivela il suo futuro : Icardi Juventus- Un affare che potrebbe decollare nel giro di pochi giorni, ma che ancora resta avvolto nel mistero e nella totale incertezza. Mauro Icardi, dal canto suo, ha già espressamente accantonata l’ipotesi Napoli, aprendo, di fatto, solamente ad un futuro in maglia bianconera. La Juventus osserva e valuterà il da farsi. L’affondo per Icardi […] More

Inter - Pedullà : 'La Juventus avrebbe accordo verbale con Icardi e Wanda Nara' : In casa Inter continua ad essere avvolto nel mistero il destino di Mauro Icardi. Da quando gli è stata tolta la fascia di capitano lo scorso mese di febbraio, il centravanti argentino risulta essere un corpo estraneo alla squadra. Quasi due mesi fa sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che il tecnico, Antonio Conte, hanno chiuso ogni porta mettendo il giocatore fuori dal progetto. Sono arrivate diverse offerte in queste settimane da ...

Di Marzio su Icardi : “l’unica squadra che lo tenta è la Juventus” : Nello speciale calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Icardi: «Lui vorrebbe rimanere all’Inter, fino a qualche giorno fa sperava ancora di rientrare nel gruppo, di poter giocare. Poi l’Inter ha confermato la sua linea segnata da tempo». «La Juventus è l’unica oggi che lo tenta, ma la Juve oggi ha un problema: deve sfoltire l’organico, deve lasciare fuori dalla lista Champions tre pezzi ...

Gazzetta dello Sport : Icardi vuole sempre la Juventus ma il Napoli presenta l'offerta : La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata ci sarà il big match contro il Napoli, una partita importante per capire a che punto è arrivato il lavoro del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale dei bianconeri resta il piazzare ...

Juventus - per Calciomercato.com se salta Icardi pronto il piano B : Dembelé del Lione : La Juventus prosegue il suo lavoro in attesa della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. A tenere banco in questi giorni però è il calciomercato, che chiuderà ufficialmente il 2 settembre. Non sono esclusi quindi clamorosi acquisti anche nelle ultime ore di mercato, con la Juventus che sta lavorando soprattutto sulle cessioni prima dell'eventualità di investire ulteriormente in altri acquisti. A rischio ...

Futuro Icardi - Wanda Nara riaccende le speranze della Juventus : Juventus – La scorsa notte Rai Sport ha divulgato la notizia dell’esistenza di trattative avanzate tra Inter e Monaco per il passaggio di Mauro Icardi al club monegasco. Un affare da 60 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Tuttavia, Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore, ha escluso questa possibilità a TyC Sports. Juventus, […] More

Calciomercato : Icardi continuerebbe ad aspettare la Juventus : Il Calciomercato si avvia alle battute finali e probabilmente molte squadre in questa settimana potrebbero voler accelerare qualche trattativa. La Juventus è tra i club che probabilmente potrebbe fare qualcosa soprattutto in uscita. Il reparto dei bianconeri che può cambiare gli equilibri è l'attacco: infatti, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain sarebbero in uscita e poi c'è il capitolo Paulo Dybala. La Joya potrebbe ricevere qualche proposta ...

Corriere dello Sport - Juventus : Agnelli avrebbe aperto allo scambio Icardi-Dybala : La Juventus è già al lavoro in vista della prima giornata di Serie A che sabato 24 agosto la vedrà impegnata alle ore 18:00 sul campo del Parma. La settimana successiva sarà già tempo di super-sfida col Napoli all'Allianz Stadium, mentre la chiusura del calciomercato estivo è prevista per il 2 settembre. A proposito di mercato, la dirigenza bianconera sta cercando di piazzare alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ...

Mauro Icardi vuole la Juventus - ma il Napoli rilancia e chiede al giocatore di decidersi : Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco meno di quindici giorni e il caso Icardi in casa Inter sembra arrivato al termine: questione di intrecci di mercato e destino. L'argentino è da tempo fuori dai progetti del neo tecnico Antonio Conte e desidera vestire un'unica maglia, quella bianconera della Juventus. L'ex capitano dell'Inter ha le idee chiare sul suo futuro e d'accordo con la moglie Wanda Nara ha intenzione di mantenere la ...

'Repubblica' : Conte vorrebbe Vidal e Icardi non servirebbe alla Juventus : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta a proseguire la preparazione estiva, e nel match amichevole contro la Triestina sono emersi alcuni problemi nel gioco e soprattutto in fase realizzativa, mentre per la prima volta in questa stagione in un'amichevole, i bianconeri non hanno subito gol. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, ma prima di investire su altri acquisti, l'esigenza principale resta ...

Calciomercato Juventus news/ Moggi : 'Icardi in bianconero se...' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus, Luciano Moggi ha commentato le mosse di Calciomercato delle big italiane, soffermandosi sui bianconeri e sul futuro di Icardi...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Scambio Dybala-Icardi l'ultima spiaggia - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il rinnovo di Dzeko con la Roma riapre le possibilità di uno Scambio con l'Inter ma soltanto in extremis.