Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) Come fosse una grande discarica, i leader politici e i loro affezionati fan svuotano nei social ogni veleno, ogni falsità, ogni elemento, vero, verosimile o dichiaratamente falso, che ne possa agevolare il consenso. Senza internet, dunque senza la preoccupazione di ridurre il coefficiente di baggianate se ci fosse stato ad ascoltarli preventivamente qualcuno (i maledetti giornalisti?) con un minimo di sale in zucca, molte falsità e l’instillazione continua dell’odio epaura, ce le saremmo risparmiate dai leader. Questa, per la prima volta, costringe aldue forze politiche a misurare le. Ed è già un successo. Ha alil merito di ridurre le contumelie, di circoscrivere il fuoco delle parolacce, di inibire a due dei protagonistiscena politica (Pd e Cinquestelle, in fase di fidanzamento) l’uso scriteriato del linguaggio. Durerà solo qualche giorno? Magari ...

RosannaMarani : Topi morti nelle strade del centro, primi effetti della disinfestazione - La Provincia Pavese Pavia - Italia_Notizie : I primi effetti della crisi: meno parole al vento - pellescura : RT @Nonha_stata: Primi effetti positivi della crisi di governo, chiude il programma di Lorella Cuccarini. #crisigoverno #grantour #Cuccarini -