Himalaya | il “lago degli scheletri” | l’analisi genetica infittisce il mistero sul bacino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) Sul versante indiano dell’, a più di 5000 metri d’altezza, si trova un luogo decisamente misterioso. Si tratta del lago Roopkund, 40 metri di diametro, che nelle poche settimane di disgelo permette di vedere, al suo interno, le ossa di centinaia di essere umani. Da qui il soprannome con il quale è conosciuto: “il lago. Nonostante l’interesse che ild’acqua ha suscitato negli anni, fino all’inizio di questo secolo nessuno aveva tentato di studiare scientificamente l’origine di quei resti. Una prima analisi scientifica, che riteneva che quei corpi appartenessero alle vittime di un unico cataclisma, trovava riscontro in una tradizione del posto. Secondo la leggenda, un gruppo di servitori al soldo di un re locale si recò in pellegrinaggio al santuario della dea Nanda Devi, non molto distante dal lago. Il loro comportamento ...

