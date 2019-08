Ha visto 55 puntate di Friends in 4 giorni Ci ha truffato De Niro fa causa

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Le serie tv sono coinvolgenti ma c’è chi proprio non riesce a smettere di guardarle, anche al lavoro. Canal Productions, la compagnia cinematografica di Robert De, ha intentato unada sei milioni di dollari contro una ex dipendente accusata di appropriazione indebita e di aversul posto di lavoro. A riportare la notizia è People. Secondo quanto scrive la rivista americana, l’accusata, Chase Robinson, avrebbe utilizzato la carta della compagnia per spese personali e le miglia dell’attore per fare alcuni viaggi. L’accusa dichiara che Robinson avrebbe speso più di 50,000 dollari tra corse in Uber, ristoranti e regali. L’attore inoltre accusa l’ex impiegata di aver “oziato durante le ore di lavoro”, passando il tempo a guardare Netflix: a gennaio la donna, durante un periodo di ...

