Governo | Zingaretti pone tre condizioni M5S al bivio | scontro sul taglio dei parlamentari

Crisi di Governo : ecco i 3 paletti che Zingaretti ha consegnato al Colle : Crisi di governo: ecco i 3 paletti che Zingaretti ha consegnato al Colle Crisi di governo: alla vigilia delle consultazioni il segretario democratico Zingaretti ha messo in risalto il voto all’unanimità dell’ultima direzione che gli ha conferito pieno mandato per presentarsi dal capo dello Stato dove ha rappresentato la posizione dei dem. Crisi di governo, i paletti del PD Come abbiamo scritto, il Pd ha comunicato al ...

Governo : Damiano - ‘bene Zingaretti - serve vera discontinuità’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Bene Zingaretti anche nel confronto con il Quirinale: le condizioni poste dal Pd per un Governo di legislatura sono assolutamente condivisibili”. Lo dichiara Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico. “La discontinuità non è solo una parola vuota, ma un preciso obiettivo che sta alla base delle nostre scelte politiche in questa fase assai delicata per le sorti del Paese”, ...

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti. Pd si divide - M5S : «Stop indiscrezioni» : Governo, si avvicina il momento chiave dell'apertura ufficiale della trattativa tra M5S e Pd e, come prevedibile, sale la tensione sia all'interno dei due partiti sia tra le due forze...

Crisi di Governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo Governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti. Pd si divide - M5S : «Stop indiscrezioni» : Governo, si avvicina il momento chiave dell'apertura ufficiale della trattativa tra M5S e Pd e, come prevedibile, sale la tensione sia all'interno dei due partiti sia tra le due forze...

Zingaretti fissa altre condizioni al Governo giallorosso. E manda in crisi renziani e M5s : Roma. “Ci siamo ripresi in mano il nostro destino”, dice una fonte del Pd vicina al segretario Nicola Zingaretti. Il riferimento è ai tre punti “irrinunciabili” che, secondo indiscrezioni di stampa, la delegazione dei democratici avrebbe presentato al Capo dello Stato durante le consultazioni al Qui

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : Renziani «sconcertati» - lite con M5S sul taglio dei parlamentari : Governo, si avvicina il momento chiave dell'apertura ufficiale della trattativa tra M5S e Pd e, come prevedibile, sale la tensione sia all'interno dei due partiti sia tra le due forze...

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : Renziani «sconcertati» - lite con M5S sul taglio dei parlamentari : Governo, si avvicina il momento chiave dell'apertura ufficiale della trattativa tra M5S e Pd e, come prevedibile, sale la tensione sia all'interno dei due partiti sia tra le due forze...

Crisi di Governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e M5s. Zingaretti : “Ok a nuova maggioranza per Governo di svolta” : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita a un “governo di svolta“. Così l’ha chiamato il segretario del Partito democratico all’uscita dal colloquio con il capo dello Stato: “Abbiamo manifestato al ...

Crisi di Governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo Governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi di Governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo Governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e modifica taglio parlamentari. Renziani «sconcertati» : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e modifica taglio parlamentari. Renziani «sconcertati» : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e modifica taglio parlamentari : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...