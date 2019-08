Governo | si apre la trattativa tra Pd e 5 stelle | nuove consultazioni da martedì

Governo - dialogo difficile tra Pd e M5S. Zingaretti apre : «Si può lavorare» : In una giornata nervosissima parte il dialogo Pd-M5s con il via libera del Quirinale che ha concesso altri quattro giorni di tempo per «soluzioni chiare». Ma è stata una giornata...

Mattarella apre al Governo grillodem : martedì nuove consultazioni : Alla fine il presidente della Repubblica, al termine del secondo giorno di consultazioni, ha scelto di avallare il tentativo di

Governo : Fiano - ‘Di Maio apre a nuova solida maggioranza’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Di Maio al Quirinale apre alla costruzione di una nuova solida maggioranza per la quale sono state avviate consultazioni, dice. Andiamo a vedere le carte”. Lo scrive su twitter Emanuele Fiano del Pd. L'articolo Governo: Fiano, ‘Di Maio apre a nuova solida maggioranza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Gianmarco Centinaio - si riapre tutto : "Contatti ancora in corso - Governo Lega-M5s". La condizione : fuori Conte : "Contatti tra alcuni nostri esponenti e quelli del Movimento 5 Stelle sono ancora in corso". Gianmarco Centinaio, ministro dell'Agricoltura e Turismo dell'ormai defunto governo Conte non molla: la pista di una maggioranza gialloverde è ancora percorribile. Intervistato dal Mattino, l'esponente della

Governo - il Pd apre al M5s ma dice no a un Conte bis | Salvini : inciucio | Pressing di Mattarella - iniziate le consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Zingaretti apre alla trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato. I pentastellati si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il capo dello Stato

Governo : Zingaretti apre confronto con M5S - ma è rebus nomi e contenuti (3) : (AdnKronos) – E i 5 Stelle che propongono? Chi sta seguendo la trattativa spiega che i messaggi che arrivano dai pentastellati sono ondivaghi: “Di Maio prima ci dice che lui sarebbe fuori da un nuovo Governo, poi invece ci fa sapere che il premier dovrebbe essere lui…”. Su un punto sembra che siano d’accordo sia dem che Di Maio: il no a Roberto Fico premier. Per trovare una quadra il tempo non è tanto. Dal ...

Governo : Zingaretti apre confronto con M5S - ma è rebus nomi e contenuti (2) : (AdnKronos) – Insomma, Zingaretti sposta in alto l’asticella. Ma chi si sta parlando già da un po’ con i 5 Stelle, ostenta ottimismo. “Il Governo si farà e Nicola sarà d’accordo. O forse vuole essere quello che fa saltare tutto e ridà a Salvini la chance di rimettersi subito in sella andando a elezioni?”. Ma c’è ancora da lavorare, e tanto. Sul tavolo innanzitutto ci sono le questioni di contenuto, ...

Crisi di Governo - via alle consultazioni : si parte con Casellati - poi Fico | Zingaretti apre : "Cinque punti per trattare con il M5s"| Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Conte parla al Senato - si apre la crisi di Governo. La diretta minuto per minuto : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

La folle crisi : per la Lega il Governo è al capolinea - poi si apre la partita. Ma il M5s chiude forno : Il messaggio che arrivera' dalla Lega martedi' a palazzo Madama sara' chiaro: questo governo e' al capolinea, non si puo' continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sara' solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' e' quello che il premier salira' al Colle per fare un passo indietro. E' soltanto allora che si aprira' la vera partita. Con le lancette che torneranno al 4 marzo ...

Prodi apre al Governo giallorosso Ecco la coalizione filo-Ue "Orsola" : Una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della Commissione von der Leyen: a proporla è Romano Prodi, che avalla esplicitamente l'ipotesi di un accordo tra Pd e M5s Segui su affaritaliani.it

Crisi Governo : Salvini pentito riapre al M5S - Di Maio : 'Frittata è fatta' : I fili di questa "Crisi di governo di mezza estate" sono sempre più ingarbugliarti. E, a pochi giorni dalle attese comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Parlamento (previste per martedì 20 agosto) rimangono aperti gli scenari più disparati. Il ministro Matteo Salvini, infatti, dopo aver attaccato il presidente del Consiglio sulla questione migranti, ha lanciato dei segnali distensivi ai Cinque Stelle. "Il mio telefono è sempre acceso", ha ...

Crisi di Governo - Salvini apre uno spiraglio ma Di Maio lo gela : «È pentito - ormai frittata fatta» : Il leader della Lega: «Abbiamo bisogno di sì, se qualcuno dice sì ragioniamo. Il mio telefono è semopre acceso». Il leader del Movimento: «Ministri della Lega attaccati alle poltrone»

Crisi - Bettini lancia il “Governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...