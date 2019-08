Governo | Sala | ‘se deve durare un anno lasciamo perdere’

Governo : Sala - 'non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Io non sono così sicuro che si vada a un nuovo Governo, io lo auspicherei anche, sono fra quelli che in tempi non sospetti avevano detto che con i 5 Stelle bisogna anche parlare. Credo ci siano anche serie possibilità che si vada a votare, non è facile trovare un accor

Governo : Sala - Palazzo Chigi? ‘Milano ha ancora bisogno di me’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Io penso che se c’è una cosa che funziona in Italia, e lo dico senza arroganza, è Milano e quindi non toccherei Milano. Penso che Milano abbia bisogno di me non in eterno ma oggi abbia bisogno ancora di me e io sono un felice sindaco, faccio questo lavoro con grande dedizione e quindi certamente non vorrei cambiare. Non mi tiro indietro in termini di contributi, di idee, di stimoli, però io ...

Governo : Sala - ‘non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Io non sono così sicuro che si vada a un nuovo Governo, io lo auspicherei anche, sono fra quelli che in tempi non sospetti avevano detto che con i 5 Stelle bisogna anche parlare. Credo ci siano anche serie possibilità che si vada a votare, non è facile trovare un accordo”. così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene a margine del Meeting di Rimini parlando della crisi di Governo. ...

Crisi di Governo - debutto della “nuova porta” della sala stampa del Quirinale : restaurata dopo le ironie di Zoro a PropagandaLive : Nel via vai dal Quirinale di questi giorni debutta la nuova porta della sala stampa. Era diventata “famosa” perché per i due mesi di consultazioni dopo le elezioni del 2018 fu presa di mira a PropagandaLive, su La7 dall’ironia di Zoro, il conduttore televisivo Diego Bianchi. La porta che si apre quando le delegazioni sfilano davanti ai giornalisti nella loggia alla Vetrata, al termine dell’incontro con il capo dello Stato, ...

Tasse - salario minimo - giustizia - sicurezza - migranti e...Esclusivo : su Affari il programma del Governo M5S-Pd : Mentre i vertici del Movimento 5 Stelle, riuniti da Beppe Grillo, chiudono definitivamente a Matteo Salvini, gli sherpa del Pd e dei pentastellati proseguono nelle discussioni per la stesura del programma del nuvoloso governo, che, a detta di entrambi, dovrà avere come orizzonte la scadenza naturale della legislatura. Segui su Affaritaliani.it

Governo Pd-M5s? Convergenze su salario minimo e fisco. Ma Tav e democrazia diretta dividono : In Parlamento i numeri ci sono e sia nel Pd che fra i Cinque stelle - nonostante distinguo e condizioni non manchino - comincia a prendere quota l’ipotesi di formare una nuova maggioranza alternativa a quella giallo-verde un po’ sulla falsa riga dell’asse europeo che ha portato al voto comune su Ursula von Der Leyen. Ma su quali basi programmatiche potrebbe nascere un Governo giallo-rosso?

PENSIONI - ILVA - SALARIO MINIMO/ Cosa succede con la crisi di Governo? : La crisi di Governo ha effetti importanti anche su alcune misure approvate o che si volevano approvare su lavoro e PENSIONI

Governo - Salvini : “No reddito di cittadinanza e salario minimo a tutti. M5s? Se passi più tempo a litigare bisogna fare scelte da adulti” : “Non si possono garantire reddito di cittadinanza a tutti e salario minimo, prima bisogna dare lavoro, creare ricchezza, sennò cosa ridistribuisci?”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Sabaudia, andando a criticare due dei pilastri del programma del Movimento 5 stelle. “Se dovessi rendermi conto – ha aggiunto, parlando del futuro del Governo – che le cose non si possono fare, è come in un ...

Refrigeri : cancellazione fondi per Salaria da parte di Governo è atto grave : Roma – “La cancellazione dei fondi per la Salaria da parte del Governo e’ un fatto grave soprattutto se considerato in ottica di rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2016. In questi mesi come Regione abbiamo continuato a interloquire con l’Anas, che, a scanso di equivoci che negli ultimi tempi abbondano, ricordiamo a tutti e’ l’unico soggetto competente e che puo’ progettare e fare interventi su ...

L'inesistente crisi di Governo vista dall'angolo della sala del Mappamondo : Alla fine Salvini ce l’ha fatta: le prime pagine dei giornali di oggi parlano di una crisi di Governo che almeno in questa fase non c’è per niente, invece di parlare dell’imbarazzo sulla Russia, che invece c’è. Avrebbe potuto non farcela?Sì, se buona parte dell’informazione avesse considerato l’angolo visuale della sala del Mappamondo, al quarto piano della Camera, dove in Commissione ...