Governo | Meloni di Fratelli d' Italia | le elezioni sono l' unica strada

Crisi - Meloni : “Unico modo per avere Governo stabile è andare a votare. Gente che fino a ieri si insultava oggi non può andare d’accordo” : “Diciamo no a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il Capo dello Stato al Quirinale. “L’unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare: tutto il resto durerà solo qualche mese: Gente che fino a ieri si insultava oggi non ...

Meloni : "Il voto è l'unica strada Solo così un Governo stabile" : "Abbiamo ribadito una posizione già nota. Noi creiamo la minore suspence di tutti e ne faccio motivo di vanto, di rispetto nei confronti del popolo italiano. Le elezioni sono oggi l'unico esito possibile e rispettoso dell'Italia". Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, dopo il colloquio al Quirinale con Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni del Presidente della Repubblica per la crisi di governo. Segui su affaritaliani.it

Governo : Meloni - ‘esponente M5S definisce Pertini premier’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “L’ex candidata del M5S alla guida della Regione Abruzzo definisce Sandro Pertini ‘presidente del consiglio’, dimostrando di non sapere la differenza con ‘Presidente della Repubblica’. Durante il discorso in Senato Conte ha parlato di una ‘grave carenza di cultura istituzionale’. Ora sappiamo a chi si riferiva…”. Lo scrive su Facebook Giorgia ...

Governo - Meloni attacca Conte : 'Francia e Germania mandanti - Renzi burattinaio' : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è pronto a rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Toccherà a lui indicare la direzione che l'Italia prenderà: una nuova maggioranza o le elezioni. Sono le due prospettive che si vedono all'orizzonte per il Bel Paese. C'è chi, come Giorgia Meloni, ritiene che ci siano forze politiche come il Movimento Cinque Stelle che, pur di mantenere la propria ...

Open Arms - Giorgia Meloni bombarda Conte e Trenta : "Prove tecniche di Governo Pd-M5s" : "Prove tecniche di governo Pd-M5s in nome delle porte aperte all'immigrazione illegale di massa". Giorgia Meloni la pensa come Matteo Salvini e "pizzica" il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Dopo mesi di silenzio, improvvisamente si anima e non firma il divieto di ingresso nelle acque territ

Crisi di Governo : Salvini teme l'isolamento : 'Proporrò patto a Berlusconi e Meloni' : Matteo Salvini vuole ritornare alle urne. E, ora che ha innescato la Crisi, per raggiungere il suo obiettivo, è pronto a dimettersi da ministro e a trovare un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il leader della Lega, in questo momento delicato, sembra temere l'isolamento e intervistato da Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale ha dichiarato: "Vedrò Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e gli proporrò un patto". ...

Meloni : no a 'Governo salvezza renziana' : 19.40 "La surreale novità del giorno è il 'governo di salvezza renziana' proposto dall'ex segretario Pd: Renzi, insieme a pezzi del M5S, che ha dimezzato il suo consenso, e ad alcuni centristi cintura nera di giochi di palazzo, cercano in Parlamento maggioranze impossibili perchè hanno paura del voto e vogliono difendere la poltrona". Così Giorgia Meloni che rivolge un appello a Mattarella: "Non consenta una vergogna di questo tipo. FdI dice ...

Governo : Meloni - ‘italiani non hanno bisogno consigli tedesco Wendt’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Come non detto. Puntuale con ogni campagna elettorale, torna anche il sedicente ‘pericolo fascista’. Questa volta, però, il Pd e la sinistra italiana sono stati bruciati sul tempo da un politico tedesco, Marian Wendt, il quale ha aggiunto che una coalizione Fdi-Lega sarebbe ‘molto pericolosa’. A questo signore che pontifica sull’Italia dico di stare tranquillo e tornare ...

Crisi di Governo - in caso di voto anticipato i sondaggi premiano l’asse sovranista : a Salvini basterebbe la Meloni per governare : Una Lega dominante che avrebbe bisogno giusto dall’appoggio di Fratelli d’Italia per garantirsi una robusta maggioranza. È il Parlamento che ci verrebbe consegnato da nuove elezioni secondo l’ultima proiezione realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera, basandosi su un sondaggio di giovedì 8 agosto. Matteo Salvini aveva promesso di correre “da solo”, per poi rimangiarsi la parola nel giro di 24 ore con un ...