Governo - Mattarella incalza i partiti : «Governo o voto - nuove consultazioni martedì» : «Il Presidente della Repubblica ha il dovere, ineludibile, di non precludere l'espressione di volontà maggioritaria del Parlamento» e quindi la possibilità della nascita...

Governo : Renzi - ‘sagge parole Mattarella’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Prima di ascoltare le sagge parole del Presidente Mattarella pausa sportiva con i ragazzi della scuola #Meritare l’Italia. Stasera incontro con la ct della Nazionale di calcio femminile Milena Bertolini e il Presidente Gravina”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo Governo: Renzi, ‘sagge parole Mattarella’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crisi - Sergio Mattarella : “Un Governo con fiducia in Parlamento o si va al voto” : “Con le dimissioni presentate dal presidente Conte si è aperta la Crisi di governo con una dichiarata rottura polemica del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza parlamentare. La Crisi va risolta con decisioni chiare e in tempi brevi, come richiede un grande Paese come il nostro. Sono possibili solo governi che raccolgano la fiducia del Parlamento su un programma per il paese. In mancanza di ciò l’unica strada sono le ...

Crisi di Governo - perché Mattarella non è riuscito ancora a trovare una soluzione : Con un breve ma fermissimo messaggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso altri 5 giorni di tempo ai partiti per trovare una quadra che consenta di formare una nuova maggioranza in Parlamento. Martedì nuove consultazioni, senza un accordo forte fra M5s e PD o M5s e Lega si potrebbe andare subito a nuove elezioni.Continua a leggere

Mattarella apre al Governo grillodem : martedì nuove consultazioni : Alla fine il presidente della Repubblica, al termine del secondo giorno di consultazioni, ha scelto di avallare il tentativo di

Crisi di Governo : parla Mattarella Diretta : Dopo Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e M5S, ora la parola al Capo dello Stato