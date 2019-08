Governo | le tre condizioni di Zingaretti | abolizione decreti sicurezza e no al taglio

Governo - le tre condizioni di Zingaretti al Quirinale per un'alleanza Pd-M5S. Scontro con renziani : «Sconcertati» : Abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Crisi - Zingaretti : “Serve un Governo di svolta - alternativo alle destre e con un programma nuovo” : Quello che serve non è un “governo a ogni costo” ma “un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, con una ampia base parlamentare, che possa dare speranza agli italiani”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella L'articolo Crisi, Zingaretti: “Serve un governo di svolta, alternativo alle destre e con un ...

Marta Cartabia al Governo? Chi è la donna che potrebbe guidare il nuovo esecutivo giallorosso : L'ipotesi di un governo giallo-rosso si sta facendo sempre più forte in queste ore, dopo la prima giornata di consultazioni al Quirinale. Sia il gruppo delle Autonomie sia i gruppi Misti di Camera e Senato hanno detto che appoggerebbero un governo di legislatura, composto da Pd-M5S, purché sia di lunga durata. Anche il presidente della Repubblica chiede che si formi un governo solido, oppure chiede che si torni a votare in autunno. La Direzione ...

Crisi di Governo - lo spin doctor di Salvini : “Abbiamo perso like - mentre Conte ha avuto un exploit incredibile. Piace a sinistra” : Che gli effetti della Crisi di governo innescata da Matteo Salvini si fossero riversati anche sui suoi cliccatissimi social era stato constatato a sole 48 ore dallo strappo coi 5 Stelle. Ma ora a certificare la débâcle è lo stesso Luca Morisi, spin doctor del leader della Lega, nonché a capo della cosidetta ‘Bestia’, staff digitale dell’ormai ex ministro dell’Interno. Intervistato da Repubblica, Morisi ammette il crollo ...

Crisi Governo - Tofalo replica a Salvini : 'Anche quest'anno ho fatto tre giorni di mare' : Comunque vada, l'Italia, a livello politico, sta vivendo una situazione politica senza precedenti. Mai, infatti, era capitato che ci si dovesse confrontare con una Crisi in pieno agosto. Un fatto che non ha mancato di far tirare qualche frecciata a colui il quale ha un po' generato il terremoto politico, ossia Salvini, togliendo il proprio sostegno al governo. C'è chi, però, come il deputato del Movimento Cinque Stelle, Angelo Tofalo, non ha ...

Crisi di Governo - Salvini ancora al Viminale : “Finché posso resto”. E #Salviniacasa diventa trending topic su Twitter : “Faccio quello che dice il presidente della Repubblica. Finché posso rimango a lavorare” al Viminale. Il governo gialloverde è finito e il premier Giuseppe Conte si è dimesso, ma alla fine della giornata Matteo Salvini insiste e scrive sui social network che finché sarà possibile resterà sulla poltrona senza dimettersi. La reazione in rete è immediata e a fianco dei suoi sostenitori, parte l’hashtag #Salviniacasa che in poco ...

Crisi di Governo - il rendimento dei Btp cala durante il discorso di Conte. Tasso ai minimi da tre anni - lo spread si restringe : Gli investitori sembrano vedere con favore la fine del governo gialloverde, che potrebbe sfociare nella formazione di un nuovo esecutivo sostenuto da M5s e Pd. durante il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato le dimissioni, il Tasso di interesse sui titoli di Stato italiani a dieci anni ha infatti imboccato un sentiero di discesa. Il rendimento dei Btp è sceso dall’1,4% dell’apertura all’1,36%, il ...

Crisi Governo - Conte saluta tutti i ministri. Stretta di mano e sorrisi con Salvini : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nell’Aula del Senato, tra gli applausi dei senatori M5s ma non di quelli della Lega. Come si vede dal filmato proposto dal Speciale TgLa7, Conte stringe la mano a Matteo Salvini, con cui si scambia due parole all’orecchio. Successivamente stringe la mano, uno ad uno, a tutti i ministri della Lega in piedi alle sue spalle. Più caloroso il saluto al sottosegretario della Lega ...

I tre presidenti della Bosnia ed Erzegovina non sono riusciti a trovare un accordo per la formazione di un nuovo Governo : I tre presidenti della Bosnia ed Erzegovina – uno dei paesi con la struttura politica e istituzionale più complicata al mondo – non sono riusciti a raggiungere un accordo per la formazione di un nuovo governo, a più di dieci mesi dalle

Di Maio tre ore con i gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - Governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

Governo ultime notizie : crisi in Senato - ecco i tre scenari probabili : Governo ultime notizie: crisi in Senato, ecco i tre scenari probabili Governo ultime notizie – L’epilogo della crisi di Governo scoppiata dopo il voto sulla Tav che ha sancito la spaccatura tra Lega e MoVimento 5 Stelle è completamente incerto. L’attenzione è spostata al Senato. “Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, – si legge nella comunicazione ufficiale – martedì 20 agosto alle ore 15, sarà al Senato ...

Crisi di Governo - Trenta : “Non riaprirei la porta a Salvini - può tradire di nuovo” : In un'intervista su 'La Stampa' la ministra pentastellata Elisabetta Trenta chiude all'ipotesi di una nuova alleanza Lega-M5S: "Chi ha tradito una volta lo farà ancora. E a questo punto, la porta della Lega io non la riaprirei". Poi annuncia querele per gli attacchi che ha ricevuto sui social in questi giorni.Continua a leggere

Crisi di Governo - le tre strade del 20 agosto : Martedì in Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si apre la partita sul futuro della legislatura