Zingaretti fissa altre condizioni al Governo giallorosso. E manda in crisi renziani e M5s : Roma. “Ci siamo ripresi in mano il nostro destino”, dice una fonte del Pd vicina al segretario Nicola Zingaretti. Il riferimento è ai tre punti “irrinunciabili” che, secondo indiscrezioni di stampa, la delegazione dei democratici avrebbe presentato al Capo dello Stato durante le consultazioni al Qui

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : Renziani «sconcertati» - lite con M5S sul taglio dei parlamentari : Governo, si avvicina il momento chiave dell'apertura ufficiale della trattativa tra M5S e Pd e, come prevedibile, sale la tensione sia all'interno dei due partiti sia tra le due forze...

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e modifica taglio parlamentari. Renziani «sconcertati» : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e modifica taglio parlamentari. Renziani «sconcertati» : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e modifica taglio parlamentari : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Zingaretti pone tre condizioni 'non negoziabili' per un Governo col M5s. 'Stupore' dei renziani : Tre condizioni tassative "non negoziabili", che vanno nel dettaglio dei provvedimenti che il nuovo governo dovrà introdurre o abolire, se vorrà il sostegno parlamentare del Pd. Sono quelle che il segretario Dem Nicola Zingaretti, stando a quanto filtra dal Nazareno, ha posto per l'adesione a un governo giallorosso e che costituiscono dei veri paletti rispetto all'enunciazione dei cinque punti più generici contenuti nell'ordine del giorno ...

Governo - le tre condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e no al taglio parlamentari : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Governo - le tre condizioni di Zingaretti al Quirinale per un'alleanza Pd-M5S. Scontro con renziani : «Sconcertati» : Abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Crisi di Governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e 5 Stelle. Zingaretti : “Disponibili a nuova maggioranza per Governo di svolta”. Ma tra condizioni c’è la modifica del taglio dei parlamentari : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: oggi tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita al “governo di svolta“. Partito democratico e 5 stelle, che da giorni continuano a rimettersi nelle mani del capo dello Stato, dovranno dimostrare che fanno sul serio e che ...

Zingaretti : Governo di svolta - se non ci sono condizioni si voti. “Scelta non facile” : "Abbiamo rappresentato al presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova per dare vita ad un governo nel segno della discontinuità politica e programmatica". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha riassunto così la posizione espressa dalla delegazione del suo partito nelle consultazioni al Quirinale sulla crisi di governo. "Per noi - ha ...

Crisi di Governo - quali sono le (vere) condizioni del PD per l’accordo con il M5s : Il testo del documento approvato all'unanimità dalla direzione nazionale del Partito Democratico permette di delimitare quella che è la proposta per un accordo con il Movimento 5 Stelle. Ecco i punti che Zingaretti considera irrinunciabili per un esecutivo di legislatura che mandi "un chiaro segnale di discontinuità" rispetto al governo Conte. Ed ecco anche le "vere richieste" che i dem faranno ai grillini.Continua a leggere

Direzione PD - Zingaretti pone le condizioni : "Governo forte o voto. 5 punti per trattare con il M5S" : Aggiornamento - La Direzione Nazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti che si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un governo forte, di legislatura e non di transizione, e cinque punti per trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infatti Zingaretti ha detto"Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i ...

La mossa del Pd : «5 condizioni per il Governo con i Cinque Stelle» : Linea Zingaretti approvata all’unanimità: «Serve svolta e discontinuità». I nodi sul nome del premier e la lista dei ministri (con preclusione per tutti gli ex)

Zingaretti pone le condizioni : "Governo forte<br> o voto. 5 punti per trattare con il M5S" : Aggiornamento - La Direzione Nazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti che si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un governo forte, di legislatura e non di transizione, e cinque punti per trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infatti Zingaretti ha detto"Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i ...