Governo giallorosso | Fusaro | ' I mercati hanno deciso | sarà filobancario ed euroinomane'

you_trend : ?? #CRISIDIGOVERNO, LE PREVISIONI DEGLI ESPERTI Per il 41% si va verso la nascita di un Governo giallorosso di legi… - you_trend : Si parla di un possibile ritorno al proporzionale in caso di governo 'giallorosso' tra Pd e M5S. Il proporzionale… - lorepregliasco : Berlusconi molto duro contro l'ipotesi di governo giallorosso, rilancia il centrodestra «maggioranza naturale degli… -

(Di giovedì 22 agosto 2019) Logià ribattezzatoe rappresenta l'esecutivo che potrebbe essere sostenuto da una nuova maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Un orizzonte che, di fatto, spegnerebbe i sogni della Lega di andare ad elezioni dove parteciperebbe da favorita assoluta secondo i sondaggi ed aprirebbe la strada ad una prosecuzione della legislatura. L'orizzonte che propone un sodalizio dem-grillino viene visto con un occhio particolarmente critico da parte di Diegoche, attraverso i suoi profili social ed il proprio sito ufficiale, ha mosso una serie di appunti a ciò che starebbe per verificarsi, non mancando di lanciare degli avvertimenti agli italiani.parla digiallo fucsia Com'è noto l'eventualePd-M5S che potrebbe venire fuori dopo le consultazioni, ha già avuto la benedizione di Romano Prodi che sogna una nuova ...

Dalla Rete Google News

AGI - Agenzia Italia

La Lega ha finora in mano 5 presidenze su 14 sia alla Camera che al Senato. E i vertici non verranno rinnovati prima di due anni in cui il Carroccio manterrà il ...