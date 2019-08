Governo : Di Battista - ‘condivido al mille per mille parole di Maio al Colle’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – Alessandro Di Battista intercettato nelle vie del centro di Roma non vuol parlare della situazione politica e di fronte all’insistenze dei cronisti si limita a dire sulle parole di Luigi Di Maio: “Sui punti di programma? Li condivido al mille per mille”. L’ex deputato M5s alla domanda se ha ascoltato il discorso di GIuseppe Conte in Senato replica: “Come tutti gli italiani e ...

Crisi Governo - vertice del M5S nella villa di Grillo : presenti Di Maio - Di Battista e Fico : "Matteo Salvini non è più credibile e affidabile. Il 20 saremo al fianco di Conte". È questa la sintesi dell'incontro – a sorpresa – tra i big del movimento cinque stelle che si è tenuto oggi in Toscana. Un pranzo nella villa di Beppe Grillo per fare il punto sulla Crisi di Governo e per dettare la linea nella villa del fondatore del MoVimento. Qui l'incontro tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di ...

Crisi - Salvini : “Prepariamo un Governo che va avanti a colpi di sì - non ho tempo di litigare con Di Battista”. Poi lo contestano : “Non si governa con i signor no, l’Italia non può andare avanti con i no. Stiamo preparando un governo che durerà per cinque anni a colpi di sì. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Peschici (Foggia), durante il suo comizio. “Vogliamo un Paese dove si governa tranquillamente – ha aggiunto – dove non si litiga ogni quarto d’ora. Non ho tempo da perdere per litigare e lo dico ai Grillo, Di Battista…”. ...

Crisi di Governo - Di Battista accusa Salvini : 'Paga cambiali a parlamentari terrorizzati' : Non sono mai state rose e fiori tra Matteo Salvini e Alessandro Di Battista. Anche quando Lega e Movimento Cinque Stelle vivevano momenti serenità quantomeno apparente, i due non perdevano occasione per lanciarsi frecciatine reciproche. I toni non potevano certo ammorbidirsi adesso che la Lega spinge affinché si ponga fine al governo e si vada a nuove elezioni. L'esponente grillino si è espresso sulla situazione in atto, attaccando, senza mai ...

Di Battista sulla crisi di Governo aperta da Salvini : "Spettacolo da vomito" : "Questo politicante di professione manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del 'suocero' Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore". Alessandro Di Battista non fa nome ma il dettaglio anagrafico - la ...

Crisi di Governo - Di Battista contro Salvini : “Spettacolo da vomito - è schiavo sistema” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, commenta la Crisi di governo ufficializzata da Matteo Salvini attaccando esplicitamente l'operato del ministro dell'Interno nelle ultime ore: "Spettacolo da vomito di chi si è mascherato da protettore del Popolo ma che è schiavo del sistema”.Continua a leggere

Crisi Governo - Zingaretti : ‘Pd pronto alla sfida’. Di Battista : ‘Salvini è uno schiavo del sistema’ : “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese”. Nicola Zingaretti commenta così su Facebook l’apertura della Crisi di governo tra M5s e Lega. “Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi – aggiunge il segretario del Partito democratico ...

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il Governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

M5s - Di Battista : “Rosicai quando vidi giuramento Governo Conte. Potevo entrare in Farnesina”. E narra un aneddoto : aneddoto inedito raccontato dall’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, durante presentazione del suo ultimo libro “Politicamente scorretto” (Paper First) con il vicedirettore del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, in occasione del Caffeina Festival a Viterbo. Siamo nel giorno del giuramento del governo gialloverde, il 1 giugno 2018. Di Battista narra i suoi tormenti e le sue incertezze a seguito della sua decisione di non ...

Governo - Di Battista : “Con Di Maio ci siamo chiariti - non ho indebolito il Movimento. Su Tav mi auguro no del M5s” : “Il mio rapporto con Luigi Di Maio? Ci siamo scritti e chiariti, ci sono state incomprensioni, ma sisuperano”. Taglia corto Alessandro Di Battista, dopo le polemiche con il capo politico del M5s e vicepremier, in seguito all’uscita del suo libro “Politicamente scorretto“, edito da Paper First, e la frase sui “burocrati chiusi nei ministeri” che aveva creato tensioni tra i due esponenti di spicco ...