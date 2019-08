Google Foto riconosce automaticamente anche in Italia i volti immortalati

Google Foto 4.23 prepara le funzionalità Colorize beta - Ricordi e altre novità : Il codice contenuto nell'app di Google Foto 4.23 in fase di lancio da ieri sera mostra una serie di nuove funzionalità che verranno introdotte a breve, tra cui i Ricordi e la possibilità di gestire in-app la funzione Cornice Foto del proprio Smart Display. La beta di Colorize è in lavorazione, inoltre potrebbe anche arrivare la versione di prova di Google One. L'articolo Google Foto 4.23 prepara le funzionalità Colorize beta, Ricordi e altre ...

Google Fotocamera migliora le performance fotografiche di POCOPHONE F1 : ecco i migliori porting : Non siete soddisfatti delle performance fotografiche del vostro POCOPHONE F1? Questi porting di Google Fotocamera potrebbero aiutarvi a ottenere scatti migliori. L'articolo Google Fotocamera migliora le performance fotografiche di POCOPHONE F1: ecco i migliori porting proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di Google Pixel 4 ha grosse sorprese in serbo - intanto ecco nuove foto dal vivo : Un nuovo avvistamento ci ha mostrato il probabile design anteriore dei nuovi Google Pixel 4, la cui fotocamera potrebbe fare di nuovo la differenza. L'articolo La fotocamera di Google Pixel 4 ha grosse sorprese in serbo, intanto ecco nuove foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Google Foto ora mostra le anteprime dei video nella galleria : Con l’aggiornamento alla versione 4.20 di Google Foto, che è già in distribuzione in tutto il mondo, si potranno vedere le anteprime dei video mentre si naviga nella libreria. Le anteprime vengono riprodotte automaticamente e senza audio. Se l’utente scorre le anteprime, il video si interrompe non appena la miniatura inizia a scomparire dalla schermata; al contrario, se la schermata resta fissa la riproduzione ricomincia da capo ...

Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati : Negli ultimi mesi si sono fatte numerose le lamentele di possessori del Google Pixel 3 relative alla fotocamera posteriore dello smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati proviene da TuttoAndroid.

Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si mostrano nei nuovi render delle cover : Google Pixel 4 XL è comparso in una serie di nuovi render provenienti da produttori di cover che si soffermano sul retro del device. L'articolo Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si mostrano nei nuovi render delle cover proviene da TuttoAndroid.

Google Foto aggiunge il supporto allo spazio colore esteso - che però crea problemi a OnePlus 7 Pro : Google Foto si aggiorna aggiungendo il supporto allo spazio colore esteso, che però va a creare problemi alla modalità notturna di OnePlus 7 Pro. L'articolo Google Foto aggiunge il supporto allo spazio colore esteso, che però crea problemi a OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Google Foto 4.21 è qui con novità attese : ecco la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia : I dispositivi Android non stanno acquisendo e mostrando tutta la gamma di colori che sono in grado di catturare con le attuali Fotocamere, ma fortunatamente il nuovo aggiornamento di Google Foto alla versione 4.21 introduce il supporto per la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia. L'articolo Google Foto 4.21 è qui con novità attese: ecco la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia proviene da ...

Come riconoscere le emozioni dell’utente? Basta una fotocamera - secondo Google : Tra le tante richieste di brevetto presentate da Google, ve n'è anche una che riguarda un particolare utilizzo che è possibile fare della fotocamera dello smartphone L'articolo Come riconoscere le emozioni dell’utente? Basta una fotocamera, secondo Google proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google Fotocamera : Xiaomi Mi 9T riceve un porting di Google Fotocamera che migliora la qualità degli scatti, in particolare quelli in notturna, come si vede da alcuni sample. L'articolo Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

C’è già la Google Fotocamera per Xiaomi Mi A3 : eccovi il link per scaricarla : Volete tirare fuori il massimo dal comparto fotografico di Xiaomi Mi A3? Scaricate il primo porting della Google Fotocamera. L'articolo C’è già la Google Fotocamera per Xiaomi Mi A3: eccovi il link per scaricarla proviene da TuttoAndroid.

Come personalizzare l’assistente di Google Foto : L’obiettivo dell’azienda di Mountain View è sicuramente quello di offrire un assistente virtuale per qualsiasi tipo di operazione disponibile su smartphone, tablet, PC e persino in casa. Oltre alla classica schermata di richieste, in cui leggi di più...

Google Foto 4.21 suggerisce l’arrivo delle storie per i ricordi e altre novità : L'APK di Google Photos 4.21 di questa settimana suggerisce che il formato storie sta per arrivare nell'app principale, inoltre potrebbero essere integrate le impostazioni di Smart Display Photo Frame. L'articolo Google Foto 4.21 suggerisce l’arrivo delle storie per i ricordi e altre novità proviene da TuttoAndroid.