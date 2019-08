Gli sponsor di maglia in Serie A valgono 116 milioni

Palermo - la bella iniziativa con il nuovo sponsor Kappa : a sceGliere la maGlia saranno i tifosi [DETTAGli] : Il Palermo ed il Gruppo BasicNet sono lieti di annunciare l’accordo di sponsorizzazione fra Kappa®, brand del Gruppo torinese, e la società siciliana all’inizio del suo ambizioso percorso di crescita verso le serie più prestigiose. La partnership, della durata di quattro stagioni sportive, prevede l’abbinamento dell’immagine del club con il marchio Kappa®, già sponsor tecnico del team a metà degli anni ’90, i cui prodotti saranno indossati ...

Mediacom Communications è il nuovo sponsor di maGlia della Fiorentina : La Fiorentina ha confermato che Mediacom Communications è il suo nuovo sponsor principale, dopo esserlo stato temporaneamente nella tournée estiva della squadra negli Stati Uniti. Mediacom ha sede nello stato di New York ed è una delle principali emittenti via cavo

River Plate - Turkish Airlines nuovo sponsor di maGlia : accordo da 15 milioni : nuovo sponsor di maglia per il River Plate. Il club argentino ha infatti firmato un accordo fino al 2022 con Turkish Airlines, che comparirà così sulla maglia dei Millonarios. Secondo le indiscrezioni, l’accordo dovrebbe valere circa 15 milioni di dollari per i tre anni di contratto, fino al termine della stagione 2021/22. Un piccolo passo avanti […] L'articolo River Plate, Turkish Airlines nuovo sponsor di maglia: accordo da 15 ...

Sole 24 Ore : Juve prima nei ricavi da sponsor di maGlia. Napoli al livello dell’Atalanta : La Serie A riparte tra venti giorni e lo fa con nuovi sponsor sulle maglie e introiti in aumento. Il Sole 24 Ore fornisce una dettagliata panoramica della situazione dei vari club. La crescita dei ricavi è guidata da Juve e Inter. 51 milioni per la Juve I bianconeri hanno appena siglato il nuovo accordo con Adidas, in base al quale possono vantare ricavi in linea con le grandi squadre europee: 51 milioni annui, royalties escluse. A questi sono ...

Morgan - dalla musica aGli sponsor/ 'La limousine? Gesto glamour-consolatorio' : Morgan diventa influencer: sul suo profilo social, a bordo di una limousine, pubblicizza un servizio di autonoleggio di lusso.

Nizza - Ineos nuovo sponsor di maGlia del club : Il Nizza ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Ineos, la compagnia petrolchimica che a partire dalla prossima stagione sarà sponsor di maglia ufficiale del club francese. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti, ma la novità, rispetto allo scorso anno, è che i rossoneri potranno monetizzare lo spazio, dopo che questo […] L'articolo Nizza, Ineos nuovo sponsor di maglia del club è stato realizzato da Calcio ...

I club di Premier ricavano quasi 350 milioni di sterline daGli sponsor di maglia : Nella stagione 2019/20, gli sponsor di maglia porteranno ai club di Premier League ricavi per quasi 350 milioni di sterline. Calcio e Finanza riporta i dati di uno studio effettuato da Alex Miller per “Sport Intelligence”. Le entrate da sponsor di maglia sono cresciute del 7,2% rispetto alla passata stagione. Al primo posto c’è il Manchester United. Il club inglese incassa da Chevrolet 64 milioni di sterline annui. Segue il Manchester ...

Per Gli introiti da sponsor segno (apparentemente) negativo per i top club come il Napoli : Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello sport, i main sponsor delle 20 squadre di Serie A hanno investito 98,1 milioni di euro nel 2018-19. Si va dai 18 di Jeep per la Juve ai 500mila di Computer Gross per l’Empoli. I dati vengono dallo studio fatto da StageUp sul valore delle sponsorizzazioni in Serie A. Secondo il modello di sponsor Value di StageUp e Ipsos, il ritorno economico è di 93,6 milioni, dunque c’è un passivo del ...

Agrigento - il boss ‘sponsor’ del consiGliere comunale in manette : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova)- “Pur non facendo parte di Cosa nostra” Giuseppe Scozzari, il consigliere comunale di Licata arrestato all’alba di oggi dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva instaurato un “rapporto sinallagmatico con la cosca mafiosa di Licata”, “tale da produrre vantaggi sia per se ...

