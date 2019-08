Giro di Norvegia femminile 2019 | sfreccia la talentuosa olandese Lorena Wiebes Quarta

Giro di Norvegia 2019 - la presentazione delle quattro tappe e le grandi favorite. Sarà sfida tra Vos e Bastianelli? : L’Europa del Nord chiama le più grandi cicliste del panorama internazionale che da domani giovedì 22 agosto a domenica 25 saranno impegnate con il Giro di Norvegia . quattro tappe velocissime tra i Fiordi, per un totale di 538 chilometri, dove l’obiettivo principale Sarà quello di battere Marianne Vos, vincitrice delle ultime due edizioni di questa breve corsa a tappe . Si partirà per l’appunto domani con la prima frazione da Åsgårdstrand a ...

Giro di Norvegia 2019 - l’ira di Warren Barguil : “Gasparotto é un idiota - ho perso per colpa sua” : Furioso a fine gara Warren Barguil (Arkea-Samsic) nel vedersi portar via per appena un secondo la vittoria nella classifica generale dell’Arctic Race of Norway dal kazako Alexey Lutsenko (Astana Pro Team): il transalpino se la prende con l’italiano Enrico Gasparotto (Team Dimension Data), reo a suo dire di averlo danneggiato nella volata che gli è costata la generale. II francese attacca così parlando al sito cyclingnews.com: ...