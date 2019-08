Ginnastica artistica | l’Italia si prepara per i Mondiali | obiettivo Olimpiadi 2020!

Ginnastica artistica - nuovo scandalo abusi negli USA : Maggie Haney accusata di maltrattamenti - è la coach di Hernandez e McCusker : Un nuovo scandalo abusi sconvolge la Ginnastica artistica statunitense: Maggie Haney, allenatrice di riferimento del movimento americano, è sotto inchiesta per abusi verbali ed emotivi perpetrati nei confronti di giovani atlete. A rivelarlo è la testata OC Register che è venuta in possesso di alcune e-mail di USA Gymnastics. Le accuse sono molto gravi, Haney è infatti accusata di aver minacciato, maltrattato e molestato alcune ginnaste ...

Ginnastica artistica - l’Italia si lancia verso i Mondiali. Le convocate per il collegiale - 9 azzurre verso l’amichevole in Olanda : Mancano meno di due mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda al 4 al 13 ottobre, l’Italia si sta preparando meticolosamente all’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la squadra. La nostra Nazionale femminile punta al pass a cinque cerchi, bisognerà essere una delle migliori nove formazioni nel turno ...

Ginnastica artistica - Rodionenko al veleno : “Mustafina si ritirerà - non è in lizza per i Mondiali”. La Zarina replica : “Mi alleno per Stoccarda” : Aliya Mustafina non parteciperà alla Russian Cup che andrà in scena questa settimana. La Zarina ha confermato la sua assenza alla TASS e ha dichiarato che si concentrerà sulla preparazione ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre ma rinunciare alla competizione nazionale potrebbe davvero costare caro alla Campionessa Olimpica alle parallele nella sua corsa verso la rassegna iridata. La russa ha ...

Ginnastica artistica - Simone Biles e il doppio raccolto con triplo avvitamento : sarà difficoltà J con 1 punto nel D Score? : Simone Biles potrebbe far riscrivere il codice dei punteggi ancora una volta e spingere la Ginnastica artistica oltre i limiti dell’umano. La fuoriclasse di Columbus è reduce dal trionfale weekend di Kansas City dove ha vinto i Campionati Statunitensi per la sesta volta in carriera eguagliando un record che perdurava dal 1952, la Campionessa Olimpica e del Mondo è passata agli onori della cronaca per aver eseguito due elementi che ...

Ginnastica artistica - Campionati Statunitensi 2019 : Simone Biles frantuma record - sesto titolo con difficoltà inumane. Sfiorato il muro dei 60 punti : Simone Biles ha vinto il concorso generale individuale ai Campionati Statunitensi 2019 di Ginnastica artistica, la fuoriclasse di Columbus ha così conquistato il sesto titolo nazionale sul giro completo e ha eguagliato lo storico record assoluto di Chara Schroth Lomady che primeggiò in sei occasioni tra il 1945 e il 1952. La Campionessa Olimpica e del Mondo si è imposta a Kansas City con un complessivo 118.500, la somma dei due giorni di gara: ...

Simone Biles nella storia della Ginnastica artistica : È diventata la prima donna al mondo a eseguire un difficilissimo doppio salto raccolto all'indietro con triplo avvitamento

Ginnastica artistica - weekend di fuoco con i Campionati Statunitensi. Simone Biles contro tutte - gli USA verso i Mondiali : Nella notte italiana andrà in scena la prima giornata dei Campionati Statunitensi di Ginnastica artistica, allo Sprint Center di Kansas City (Missouri, USA) incomincerà il lungo weekend che assegnerà i titoli: come da tradizione si disputeranno due concorsi generali individuali, la somma dei punteggi ottenuti nei due giorni di gara sarà decisiva ai fini della classifica generale. Sarà un fine settimana importante per gli USA che, a due mesi dai ...

Ginnastica artistica - si ritira Celine Van Gerner : la ragazza col trucco da gatta - cambiò il Codice dei Punteggi : Celine Van Gerner ha annunciato il proprio ritiro dall’agonismo, lo ha fatto a meno di un anno dalle Olimpiadi di Tokyo e a due mesi dai Mondiali di Stoccarda che metteranno in palio alcuni pass per la rassegna a cinque cerchi. La ginnasta olandese ha definitivamente appeso il body al chiodo a 24 anni, dopo aver vinto la medaglia di bronzo con la squadra agli Europei 2018 e dopo aver partecipato a ben due Olimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016, ...

Simone Biles come Cristiano Ronaldo e Messi - la GOAT della Ginnastica artistica : indossa un body con la “capretta” : L’acronimo G.O.A.T. è molto usato in ambito sportivo, significa “The Greatest of All Times” cioè il “più grande di tutti i tempi” in una determinata disciplina. Fa spesso sorridere perché “GOAT”, in inglese, significa capra. Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono ritenuti i due calciatori più forti dell’era post-Maradona e si sfidano a suon di gol da più di un decennio, si stimano reciprocamente ma in ...

VIDEO All-Around - la serie tv sulla Ginnastica artistica : guarda la prima puntata. Hurd - Melnikova e Yile verso le Olimpiadi : Olympic Channel, il canale del Comitato Olimpico Internazionale, ha pubblicato la prima puntata di All Around, la nuova serie televisiva che mette la ginnastica artistica sotto i riflettori. Tre giovani atlete sono protagoniste durante il loro cammino di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la statunitense Morgan Hurd (già Campionessa del Mondo All-Around nel 2017), la cinese Chen Yilen (dominatrice ai Giochi Asiatici 2018) e la russa ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : due mesi a Stoccarda - inizia la volata. Estate torrida in palestra - l’Italia vuole le Olimpiadi : Il conto alla rovescia verso i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica è ufficialmente iniziato, mancano due mesi esatti alla rassegna iridaata che andrà in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre: siamo nel pieno dell’Estate ma tutti gli atleti sono già in palestra per preparare l’appuntamento più importante dell’anno, un evento assolutamente da non fallire perché verranno messi in palio anche i pass per le Olimpiadi di ...

Ginnastica artistica - Viktoria Listunova : la stellina che dominerà il dopo Biles? “Diventerò come la Khorkina” - dominio tra le juniores : Viktoria Listunova potrebbe essere il nuovo fenomeno della Ginnastica artistica internazionale, una micidiale classe 2005 nata e cresciiuta a Mosca dove è seguita da Olga Petrovicheva. Uno scricciolo di rara bellezza tecnica che a 14 anni appena compiuti ha letteralmente dominato l’estate della Polvere di Magnesio: Campionessa del Mondo juniores nel concorso generale individuale (a Gyor ha vinto anche il titolo con la squadra e al corpo ...

Ginnastica artistica - PanAm Games 2019 : Kara Eaker da brividi - 15.266 alla trave! Black e Moors vincenti : A Lima (Perù) si sono conclusi i Giochi PanAmericani per quanto riguarda la Ginnastica artistica, questa competizione è l’equivalente dei nostri Europei ma sono presenti anche altri sport. Tutte le big del continente americano si sono date appuntamento in questa kermesse, eccezion fatta per Simone Biles che ha deciso di rimanere a casa dopo lo show confezionato agli US Classic. Gli USA si sono imposti nella gara a squadre mentre la ...

Ginnastica artistica - da Vite Parallele a The All Around : lo show in tv - tra emozioni e pathos. La strategia vincente : La Ginnastica artistica si conferma uno sport estremamente televisivo, in grado di attirare davanti allo schermo un pubblico estremamente variegato e multiforme: la bellezza delle evoluzioni, il fascino delle varie “acrobazie”, la magia del volo e l’ebrezza del gesto impossibile hanno sempre affascinato le grandi masse tanto che la Polvere di Magnesio è una delle discipline più seguite in occasione delle Olimpiadi, soprattutto ...